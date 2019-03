"Cumhur İttifakı ile dik ve vakur duruşumuz daha da güçlenecek"

"31 Mart seçimlerinde zillet ittifakına el birliğiyle bir şamar atacağız ve Cumhur İttifakı ile hep birlikte o güzel günleri 31 Mart akşamı yaşayacağız. Zillet ittifakı ile milleti zillete düşürmek isteyenlere, vandalcılık yaparak devletin imkanlarını, kurumlarını talan etmek isteyenlere de asla müsaade etmeyeceğiz." diyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Alanlardayız, anlatacağız, çalışacağız ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Asla fitnelerle bizi ayrıştırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Kapı kapı gezerek 2023, 2051 ve 2071'i işaret eden Cumhurbaşkanımızın da çizdiği uğurda önderliğinde yolumuza hızlı şekilde devam edeceğiz. Bundan hiçbir kaygınız olmasın, dimdik ayaktayız. Her türlü darbeyi yapmaya çalıştılar ama başaramadılar. Yeter ki değerli milletimiz ve vatandaşlarımız dik dursun. Cumhurbaşkanımızın arkasında dik duralım. Her türlü zorluğu yeneceğiz. 31 Mart'ta sandıkta oyu sadece Türkiye Cumhuriyeti için atmayacağız. Bugün Orta Doğu'da, Balkanlar, Avrupa'nın kısmi yerlerinde ve çoğu yerde mazlumların sesi olacağız. Mazlumların sesini yükselteceğiz. Mazlumların sesi Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımız mazlumların, yetimlerin arkasında durabilen, din, dil ve ırk ayırmaksızın ne olursa olsun her türlü mazlumun arkasında durup kucak ve kalben yüreğini açan tek liderdir."