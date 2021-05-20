Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı HSK seçimi konusunda uzlaştı

Üye seçiminde kontenjan ayrılmayan HDP ise, Karma Komisyon toplantısındaki seçime katılmadı.Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) üye seçimi konusunda Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında uzlaşma sağlandı. Temaslar sonucunda yedi üyenin; dördü Cumhur İttifakı, üçü Millet İttifakı tarafından belirlendi. Anayasa Adalet Karma Komisyonu Genel Kurul'da yapılacak seçime girecek yedi üyenin üç katı olan 21 adayın seçimini yaptı.

HSK'nın Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran'da sona ereceği için üyelerin belirlenmesi amacıyla seçim süreci başladı. HSK'nın yedi üyesi TBMM Genel Kurulu, dört üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Meclis Başkanlığı'na 118 kişi HSK üyesi olmak için başvuruda bulundu.

Seçilecek yedi üyenin üç katı adayı belirleyip TBMM Genel Kurulu'na sunacak olan komisyonda, partilerin sandalye dağılımı ve seçimin sonuçlanması için gerekli çoğunlukların dengesi uzlaşma olmaması durumunda sonucun kurayla belirlenmesi ihtimalini gündeme getirdi.