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Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.03.2019 15:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Mitingi'nde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla, Yenikapı'da İstanbul Mitingi gerçekleştiriliyor.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Gecesi sümbül kokan İstanbul, Türkçesi bülbül kokan İstanbul, bugün muhteşemsin, bugün tarih yazıyorsun. İstanbul sıradan bir şehrin adı değildir. İstanbul tarihtir, fetihtir. Mazlumların kulağı İstanbul'a çevriktir.

"KATİLLER GELİN DE GÖRELİM"

Alçak teröristler 630 yıl önceki Kosova Savaşı'nın kinini tutuyorlardı. Barbar Haçlılar Viyana Kuşatması'nın öfkesini taşıyorlardı. Yeni Zelanda'da camileri kundaklayıp Müslümanları şehit eden canilerden birisi "Türk milletine, boğazın batı yakasından Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Ayasofya minarelerden kurtulacak." diyor. Şu anda boğazın batı yakasındayız, Yenikapı'dayız, katillergelin de görelim. Konstantinapolis diye bir yer yoktur, Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır.

bayrak

İki liderin öncesinde Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanım, MHP’nin sayın Genel Başkanı, Türkiye sevdalısı değerli kardeşlerim Yenikapı ruhunu yaşatan kahraman İstanbullular… İstanbul, sen şehirlerin şahısın. İstanbul sen şehirlerin sultanısın. İstanbul peygamber efendimizden müjdesin.

Şehitler, gaziler emanetisin. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet’in fethetti, Mimar Sinan’ın süslediği, Atatürk’ün işgalden kurtardığı, Recep Tayyip Erdoğan’ın çöpten çukurdan çamurdan susuzluktan çıkararak İstanbul… 1994’ten beri gönül coğrafyamızın lideri, mazlumların kardeşi, suskun dünyanın sesi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak İstanbul’a hizmet etme fırsatı bulduğum için rabbime şükrediyorum.

Yapacağımız raylı sistemlerle seyahat etmek, ulaşım İstanbul'da eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek.

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