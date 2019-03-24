Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla, Yenikapı'da İstanbul Mitingi gerçekleştiriliyor.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Gecesi sümbül kokan İstanbul, Türkçesi bülbül kokan İstanbul, bugün muhteşemsin, bugün tarih yazıyorsun. İstanbul sıradan bir şehrin adı değildir. İstanbul tarihtir, fetihtir. Mazlumların kulağı İstanbul'a çevriktir.

"KATİLLER GELİN DE GÖRELİM"



Alçak teröristler 630 yıl önceki Kosova Savaşı'nın kinini tutuyorlardı. Barbar Haçlılar Viyana Kuşatması'nın öfkesini taşıyorlardı. Yeni Zelanda'da camileri kundaklayıp Müslümanları şehit eden canilerden birisi "Türk milletine, boğazın batı yakasından Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Ayasofya minarelerden kurtulacak." diyor. Şu anda boğazın batı yakasındayız, Yenikapı'dayız, katillergelin de görelim. Konstantinapolis diye bir yer yoktur, Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır.

İki liderin öncesinde Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Yıldırım’ın konuşmasından satır başları: