Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla, Yenikapı'da İstanbul Mitingi gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Sevda nedir bilmezken, sevdalandığım şehir, gök kubbenin altında kubbeler arasında nakış gibi işlenen şehir. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin.

Biz milletimizle birlikte, bu şehri kıyamete kadar bir İslam şehri, bir Türk şehir olarak korumaya devam edeceğiz. Bu şehir bizim de hizmetkarı olmaktan gurur duyduğumuz aşkımız, sevdamız, hayalimiz, duamız, her şeyimizdir. 25 senede bu şehri çöp, çukur, çamurdan kurtarmaktan kalmadık, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik.

1 Nisan'dan sonra bu zaferle birlikte, bir de zaferin şenliğini yaparız.

Biz İstanbul'u sadece aşkla sevmekle kalmadık, aşkla hizmet ettik. 1994 yılında bu kardeşinizi İstanbul Belediye Başkanı yaptığınız andan beri Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım dönemlerimde, İstanbul'a yapılan her hizmetin takipçisi oldum.