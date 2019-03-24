Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla, Yenikapı'da İstanbul Mitingi gerçekleştirildi.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Sevda nedir bilmezken, sevdalandığım şehir, gök kubbenin altında kubbeler arasında nakış gibi işlenen şehir. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin.
Biz milletimizle birlikte, bu şehri kıyamete kadar bir İslam şehri, bir Türk şehir olarak korumaya devam edeceğiz. Bu şehir bizim de hizmetkarı olmaktan gurur duyduğumuz aşkımız, sevdamız, hayalimiz, duamız, her şeyimizdir. 25 senede bu şehri çöp, çukur, çamurdan kurtarmaktan kalmadık, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik.
1 Nisan'dan sonra bu zaferle birlikte, bir de zaferin şenliğini yaparız.
Biz İstanbul'u sadece aşkla sevmekle kalmadık, aşkla hizmet ettik. 1994 yılında bu kardeşinizi İstanbul Belediye Başkanı yaptığınız andan beri Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım dönemlerimde, İstanbul'a yapılan her hizmetin takipçisi oldum.
YASSIADAMIZIN RESMİ AÇILIŞINI YAPACAĞIZ
Şimdi size bir sürpriz yapmak isterim. Bizim Yassıadamız adamız var ya, orayı da uluslararası toplantıların, görüşmelerin bir merkezi haline getirmek için çok az bazı şeyleri kaldı. Biz buranın adını değiştirik, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adını koyduk. Buranın resmi açılışını yapacağız. Uluslararası toplantılarımızı burada yapacağız.
Hedefimiz 2023'e kadar otopark kapasitemizi 123 bin araca çıkartmaktır.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'Nİ KISA ZAMANDA BİTİRECEĞİZ
Temelini attık nasip olursa Atatürk Kültür Merkezi'ni de kısa bir zamanda bitireceğiz.
İBB Başkan adayımız Binali Yıldırım kardeşimiz, İstanbul'a bir tecrübe abidesi olarak tüm deneyimlerini koyacak. Bu gayretini, tercübesini tamamiyle İstanbul'a aktarmayı amaçlıyor. İstanbul'un bu potansiyeline değer katmak için, yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji vadisini kuruyoruz. Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar ilaç üretilecek 20 bin kişiye istihdam sağlanacak. Bayrampaşa'da bir teknoloji tesisi kuruyoruz. Pendik'te teknoloji geliştirme merkezi kuruyoruz. Şehrin her iki yakasında birer sebze-meyve-su ürünleri gibi haller kuracağız. Plan-proje hazır. Böylece toptancı araçlarının şehiriçi yoğunluğunu azaltmayı planlıyoruz. Gıda fiyatlarını ve enflasyonu da düşüreceğimize inanıyorum. 600 trilyon liralık yatırımla hayata geçireceğiz. Göktürk'te tarımsal teknoloji geliştirme merkezi kuracağız. Silivri'de 400 trilyon liralık yatırımlar jeotermal sağlık tesisini hayata geçireceğiz. Golf turizmiyle birlikte termal alandaki sıcak su tarımda kullanılacak. Turizmde Yenikapı ve Galataport kruvazör limanları da İstanbul'un gelirlerini artıracak.
DÖVİZ PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK
Bay Kemal çıkmış, '17 yılda ne yaptı' diyor. Ne yapayım, gözü yok görmüyor. Sadece yaptıklarımızı değil, yapacaklarımızı da anlattım. Bu ara birileri gene bizi provake etmeye çalışıyor. Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar. Ey finans sektörü içinde olanlar kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, şöyle böyle olacak diyerek provakatif işler içine giriyorsanız çok ağır bedel ödersiniz. Hepinizin kimliğini, neler yaptığını biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı, seçim sonrası bunun faturasını ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz, aldatamayacaksınız. Bunların ipiyle kuyuya inilmez.
Bahçeli'nin açıklamaları:
Gecesi sümbül kokan İstanbul, Türkçesi bülbül kokan İstanbul, bugün muhteşemsin, bugün tarih yazıyorsun. İstanbul sıradan bir şehrin adı değildir. İstanbul tarihtir, fetihtir. Mazlumların kulağı İstanbul'a çevriktir.
"KATİLLER GELİN DE GÖRELİM"
Alçak teröristler 630 yıl önceki Kosova Savaşı'nın kinini tutuyorlardı. Barbar Haçlılar Viyana Kuşatması'nın öfkesini taşıyorlardı. Yeni Zelanda'da camileri kundaklayıp Müslümanları şehit eden canilerden birisi "Türk milletine, boğazın batı yakasından Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Ayasofya minarelerden kurtulacak." diyor. Şu anda boğazın batı yakasındayız, Yenikapı'dayız, katillergelin de görelim. Konstantinapolis diye bir yer yoktur, Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır.
31 Mart seçimleri İstanbul için kader seçimidir. İstanbul'da FETÖ'ye PKK'ya geçit yoktur. Zillet ittifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır. Kürt kökenli kardeşlerimizi HDP'nin bindirilmiş kıtası görmek, tek kelime ile vatan hainliğidir. Hakkari neyse Yozgat odur. Kürt kökenli kardeşlerimiz hiç kimsenin tasallutuna giremez.
31 Mart'ta başarmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder, zilleti reddeder, PKK'nın siyasi aparatı HDP'ye şamarı indirir.
İki liderin öncesinde Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.
Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:
Sayın Cumhurbaşkanım, MHP’nin sayın Genel Başkanı, Türkiye sevdalısı değerli kardeşlerim Yenikapı ruhunu yaşatan kahraman İstanbullular… İstanbul, sen şehirlerin şahısın. İstanbul sen şehirlerin sultanısın. İstanbul peygamber efendimizden müjdesin.
Şehitler, gaziler emanetisin. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet’in fethetti, Mimar Sinan’ın süslediği, Atatürk’ün işgalden kurtardığı, Recep Tayyip Erdoğan’ın çöpten çukurdan çamurdan susuzluktan çıkararak İstanbul… 1994’ten beri gönül coğrafyamızın lideri, mazlumların kardeşi, suskun dünyanın sesi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak İstanbul’a hizmet etme fırsatı bulduğum için rabbime şükrediyorum.
Yapacağımız raylı sistemlerle seyahat etmek, ulaşım İstanbul'da eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek.