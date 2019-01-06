Cumhur ittifakı, İzmir'de seçim yarışına renkli kişilikli adaylarla giriyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İzmir'deki 30 ilçe belediye bakan adaylarından bazıları, renkli kişilikleri ve hobileriyle dikkat çekti. Adaylar arasında Çin kökenli bir dövüş sanatı olan Wing Chun yapan da var, su altında fotoğraf çeken de. Çocuklar için park oyuncakları tasarlayan mimar da yamaç paraşütü yapan da. Kadın adaylardan kimi ralli yapıyor, kimi güzellik merkezi işletiyor.

Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu AK Parti ve MHP'de, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışacak adaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, önceki gün açıklandı. 30 ilçesi bulunan İzmir'de, 5 ilçede MHP'li belediye başkan adayları ile sandığa gidilecek. AK Parti, ilçe başkanlıklarından istifa eden 9 partiliyi, belediye başkan adayı gösterdi. AK Parti, 5 ilçede kadın adaylar ile seçime girme kararı aldı.

ÇİN DÖVÜŞ SANATLARI USTASI

MHP'nin Narlıdere'den aday gösterdiği Süleyman Kocabıyık (20), listenin en genç adayı. Kocabıyık'ın bir diğer özelliği ise Güney Çin kökenli bir dövüş sanatı olan Wing Chun ile ilgilenmesi. Uluslararası yakın koruma ve dövüş uzmanı olan Kocabıyık'ın özgeçmişinde, "Türkiye'de 20 şehir ve yurt dışı olarak 4 ülkede varlığını sürdüren bir beyliğin mensubu" ifadeleri yer aldı. Kocabıyık, Cumhurbaşkanlığı ekibinde yer alan koruma polislerinin yanı sıra askerlere de yakın dövüş konusunda verdiği eğitimlerle biliniyor.

Çiğli Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Okan Korkmaz ise doktor. Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurucu başhekim yardımcısı olarak görev yapan Korkmaz, aday olmadan önce ise Torbalı Devlet Hastanesi'nde görev yaptı. Beyin, omurilik ve sinir cerrahı olan Korkmaz, su altı ve su üstü fotoğraf sanatına meraklı, aynı zamanda şiir de yazıyor.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPIYOR

Karşıyaka'dan aday gösterilen Ayda Maç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde proje danışmanlığı yaptı. Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü'nde İmar ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü ve İl Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Maç, ardından Buca Belediyesi'nde Başkanlık Teknik Koordinatörü olarak görev aldı. Yamaç paraşütüne ilgi duyan Maç, renkli sosyal hayatı ile tanınıyor. Konak'tan aday gösterilen Melek Eroğlu, çocuk parklarına oyuncak tasarlayan bir ödüllü bir mimar, Güzelbahçe adayı Burcu Dereci ise güzellik merkezi sahibi. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Çeşme'den yarışa giren MHP'li Sema Aydın, amatör olarak resim yaptı. Sporun tüm dallarını deneyen Aydın, uzun yıllar basketbol oynadıktan sonra hız tutkusunu ralli eğitimi ile tamamlayıp, ekstrem sporlarla ilgilendi.

YILLAR SONRA BAŞKANLIK YAPTIĞI İLÇEDEN ADAY

Aday gösterilen isimlerden 6'sı mevcut belediye başkanı. Aliağa, Kiraz, Torbalı, Menderes, Kınık ve Kemalpaşa'da görev yapan ilçe belediye başkanlarının yanı sıra, geçmiş yıllarda yerel yönetimlerde görev alan isimler de listeye adını yazdırmayı başardı. Onlardan biri de Münir Bezmez. 1984-1999 yılları arasında Ödemiş Belediye Başkanlığı yapan Münir Bezmez, 2019 yerel seçimleri için tekrar aynı ilçeden aday gösterildi. 1999- 2009 yılları arasında Seferihisar Belediye Başkanlığı yapan ve 1999 yılında seçildiğinde 'Türkiye'nin en genç belediye başkanı' unvanını alan Hamit Nişancı, yeniden bu ilçeden aday yapıldı.

AK Parti'nin Foça'da desteklediği MHP'li Serdar Mersin de yine Anavatan Partisi Foça İlçe Başkanlığı ve 1984-1989'da bir dönem Foça Belediye Başkanlığı görevlerini yürüttü.