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Cumhur İttifakı, Kahramanmaraş'ta 12 belediyenin 11'ini aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta kesin olmayan Mahalli İdareler Genel seçim sonuçlarına göre büyükşehir ve 10 ilçe belediye başkanlığını Cumhur İttifakı adayları kazanırken, Millet İttifakı bir ilçe belediye başkanlığı aldı.

Cumhur İttifakı, Kahramanmaraş'ta 12 belediyenin 11'ini aldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kesin olmayan Mahalli İdareler Genel seçim sonuçlarına göre büyükşehir ve 10 ilçe belediye başkanlığını Cumhur İttifakı adayları kazanırken, Millet İttifakı bir ilçe belediye başkanlığı aldı.
Kentte 2 bin 592 sandıkta 754 bin 604 seçmen sandığa giderek 5 yıl şehri yönetecek belediye başkanlarını seçti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan, Afşin, Göksun, Türkoğlu, Çağlayancerit, Pazarcık, Andırın ve Ekinözü ilçelerini kazanırken, Millet İttifakı ise Nurhak ilçesini kazanabildi.
Resmi olmayan sonuçlara kentte seçimleri kazanan belediye başkanları şöyle:
"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Hayretin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı AK Parti'li Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı AK Parti'li Necati Okay, Elbistan Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Gürbüz, Afşin Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Fatih Güven, Göksun Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Coşkun Aydın, Türkoğlu Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Okumuş, Pazarcık Belediye Başkanı AK Parti'li İbrahim Yılmazcan, Ekinözü Belediye Başkanı AK Parti'li Bilal Eker, Çağlayancerit Belediye Başkanı MHP'li Hanifi Sarıaltun, Andırın Belediye Başkanı AK Parti'li Ahmet Doğan, Nurhak Belediye Başkanı CHP'li İlhami Bozan."
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Cumhur İttifakı, Kahramanmaraş'ta 12 belediyenin 11'ini aldıCumhur İttifakı, Kahramanmaraş'ta 12 belediyenin 11'ini aldıCumhur İttifakı, Kahramanmaraş'ta 12 belediyenin 11'ini aldıCumhur İttifakı, Kahramanmaraş'ta 12 belediyenin 11'ini aldı

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