"Cumhur İttifakı kalplerimizde sağduyu ile kurulmuş milli bir ittifaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir ecdat düşünün 'haklıysan mücadeleden korkma' diye haykıran, bir ülke düşünün tarihi şanlı zaferlerle dolu, bir millet düşünün mesele milli olunca dünyayı karşısına alan, işte Cumhur İttifakı kalplerimizde böyle bir temel üzerine sağduyu ile kurulmuş milli bir ittifaktır." dedi.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nın açılış töreninde konuşan Oktay, kültür merkezleriyle, spor ve sosyal imkanlarıyla komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay şehircilik anlayışının "kırmızı çizgileri" olduğunu söyledi.

Hedefleri doğrultusunda, 31 Mart'tan sonra yatay mimariyi Bursa'ya hakim kılacaklarını ve bu kenti çok daha fazla yeşille buluşturacaklarını belirten Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedefler doğrultusunda, sadece Bursa'ya değil çevre illere de hitap edecek şekilde inşallah Millet Bahçelerini geliştiriyoruz. Bunların yanı sıra 1355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesine inşallah haziranda kavuşuyoruz, gözünüz aydın olsun. Bursa'nın hızına hız katmaya devam ediyoruz.

İstanbul-Bursa arasını 1 saate düşürecek otoyolun tamamı bu yıl içinde tamamlanacak. Aynı şekilde Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak Bursa-Bilecik hızlı tren projesinin yapımı süratle devam ediyor.

Bunların hepsini sizin beklentileriniz doğrultusunda, sizlerin desteğiyle yapıyoruz. Bizim Bursamıza her bir icraatımızda sizlerin imzası var, bu çorbada sizin de tuzunuz var. 31 Mart'ta da istikrar sürsün, Bursa büyüsün diyeceğiz inşallah. Bursalının trafik sorununa kesin çözümler sunarak, bu soruna da yine bir an önce çözüm bulmak hepimizin ortak amacı.

Bursaray seferlerinin artmasını istiyorsunuz, bu talebinizi biliyoruz. Bursaray seferlerinin sıklıklarını artırıyoruz."