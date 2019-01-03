Cumhur İttifakı krizi! Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Samsun’daki AK Parti ile MHP arasındaki sonrası ilk hamle MHP Genel Merkezi’nden geldi. MHP Genel Merkezi, Samsun İl Başkanı Taner Tekin’in görevden alındığını duyurdu. MHP Samsun milletvekili Erhan Usta’nın da disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

Bu gelişmeden saatler sonraysa bu kez AK Parti’den bir açıklama geldi ve AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman’ın görevden alındığı duyuruldu. Açıklamayı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptı. Çelik, “Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkeze sunmuştur. Boşalan Samsun il başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir” dedi.

NE OLMUŞTU?



MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, hafta sonu Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” diyerek Samsun'da 7 belediye istediklerini ancak AK Parti'nin 2 belediye verdiğini söylemişti. AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman da bu sözlere “MHP’nin 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim. Daha önce hatırladığım kadarıyla 5 ilçe yönettiler” diye yanıt vermişti.