- "Cumhur İttifakı masa başında kurulmadı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş, kağıt kalemle oluşturulmuş bir ittifak değil. Bu, sizlerin ilk önce 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğunuz büyük direnişle ortaya çıkmış, daha sonra milletimizin arzusu ve iradesiyle sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il ortaya çıkmış bir siyasal duruştur." dedi. Çelik, Ceyhan ilçesinde, MHP'den yeniden aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün de katılımıyla, partisinin Ceyhan Belediye Başkan Adayı Alper Boydak'ın seçim ofisi açılışına iştirak etti. Burada konuşan Çelik, 31 Mart gecesi seçim sonuçları yayınlanırken, Adana'nın her tarafının Cumhur İttifakı'nın rengiyle boyandığını göreceklerini söyledi. Televizyonlardaki seçim tartışmalarını ve kampanyalarını herkesin izlediğine dikkati çeken Çelik, "Karşımızdakilerin, illerimizle ilgili, ilçelerimizle ilgili herhangi bir projeleri, yaklaşımları, vatandaşımıza faydası olacak, vatandaşımızın hayatını daha ileriye götürecek herhangi bir siyasetleri olduğunu hiçbir şekilde görmüyoruz." diye konuştu.

Çelik, kendilerinin bütün adaylarının ise vatandaşın karşısına projelerle çıktığını belirterek, şöyle devam etti: "Geçmişte vatandaşımız oy verdiğinde, bu verdiği oyun ortaya çıkardığı siyasetin, çeşitli yollarla nasıl çalındığını babalarınız, dedeleriniz, aramızda yaşı müsait olanlar biliyorlar. Türkiye'de vatandaş oy verirdi, sandıktan bir irade çıkardı, sandıktan çıkan irade ya askeri vesayet yoluyla ya da yargı vesayeti yoluyla vatandaşın elinden alınırdı. Siyasetçi iktidara gelene kadar vatandaşın sözünü dinleyip vatandaşa söz verirken, iktidar olduktan sonra maalesef önüne bir sürü engel çıkarılır, bunu yapması engellenirdi. Çeşitli kırılganlıklar, uzun yıllardır bizim ayağımızı aşağı çeken, gücümüzü zayıflatan sonuçlar doğurdu. 15 Temmuz'da FETÖ'nün ülkemize dönük işgal girişiminden sonra ortaya çıkan Cumhur İttifakı, ortaya çıkan Yenikapı ruhu, Türkiye'de siyasi sistemdeki kırılganlığı, siyasi bünyemizdeki zayıflıkları ortadan kaldırmak ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi için önderlik etti."

- "Cumhur İttifakı masa başında kurulmadı" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği yenilikleri anlatan Çelik, bu sistemle ilk yerel seçimlere gidildiğini anımsattı. Bu seçimde vatandaşın desteğini isteyen Çelik, şunları kaydetti: "Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş, kağıt kalemle oluşturulmuş bir ittifak değil. Bu, sizlerin ilk önce 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğunuz büyük direnişle ortaya çıkmış, daha sonra milletimizin arzusu ve iradesiyle sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il ortaya çıkmış bir siyasal duruştur. Bu siyasal duruşu biz, 31 Mart seçimlerinde Ceyhan'da ve Adana'nın tamamında göstermek durumundayız." TSK'den FETÖ'cülerin atılmasıyla ordunun daha da güçlendiğini vurgulayan Çelik, "Bu ordu o zaman Suriye'ye girdi. DEAŞ'ı, PKK'sı, ötekisi, beriki, hepsini sınırlarımızdan uzaklaştırdı, hepsine gereken dersi verdi." dedi. - "Cumhur İttifakı için rekor seçim sonucu bekliyorum" Karşılarında birleşen partilerin, Cumhur İttifakı'nın yenilmesini istediğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: