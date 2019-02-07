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"Cumhur İttifakı milli bir proje olarak hayata geçirildi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 15:58 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: - "Cumhur İttifakı şahsi veya siyasi bir kazanım elde etmek için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin bekasını temin amacıyla ulvi bir gayeye hizmet eden milli bir proje olarak hayata geçirildi"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı şahsi veya siyasi bir kazanım elde etmek için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin bekasını temin amacıyla ulvi bir gayeye hizmet eden milli bir proje olarak hayata geçirildi." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Yalçın, 8-9 Şubat'ta partisinin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları öncesinde kente gelerek MHP Adana İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada konuşan Yalçın, Cumhur İttifakı'nın Türk milleti tarafından yüksek bir teveccühle kabul gördüğünü belirterek, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte irade ortaya koyarak hayata geçirilen Cumhur İttifakı, aziz milletimiz tarafından da benimsenmiş ve kabul edilmiştir." ifadesini kullandı.

Yalçın, Cumhur İttifakı'nın "Önce ülkem ve milletim" demek olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı şahsi veya siyasi bir kazanım elde etmek için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin bekasını temin amacıyla ulvi bir gayeye hizmet eden milli bir proje olarak hayata geçirildi. Türkiye'nin bekası konusunda dertleri olmayan, aksine ülkemizi bölmeye yeminli şer güçlerin, milli duruştan nasipsiz, ipin ucunu kaçırmış yapıların gizli-açık bir araya gelerek kurdukları ittifakların temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın hassasiyetini anlayamazlar. 31 Mart'ta bir kere daha hezimete uğrayacaklar. Bize sürekli saldırmalarının, sürekli iftira ve tezvirat üretmelerinin sebebi bu."

Yalçın, partililerle sohbetinin ardından MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kapsamında 8-9 Şubat'ta gerçekleştirilecek programların düzenleneceği alanlarda incelemede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
adana MHP Semih Yalçın

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