Cumhur İttifakı mitinginde Zeybekci’den çarpıcı mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ilk ortak mitinginde konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "HDP açıkça söylüyor, ittifak diye. Sen niye utanıyorsun, niye çekiyorsun. Açık açık söyle bunu. Bir ilçeyi de başkanlığında baştan başa sattı. 30 dönüm kaç paradır dedim Menderes’te. Soruyorum, Seferihisar açıklarındaki 30 dönümlük eşek adasını 1 milyon 300 bine satmaya nasıl vicdanın razı oldu. Ada. Seferihisarlılar diyor ki, ‘Saat Kulesi’ne sahip çıkın, satar’ diyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri öncesi ilk kez İzmir Gündoğdu’da ‘Cumhur İttifakı’ adıyla dev miting gerçekleştirecek. Cumhur İttifakı’nın iki lideri, tarihi mitingde önemli mesajlar verecek. “İzmir’i yine o tarihindeki muhteşem günlere döndürmeye geldik”

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise “İzmir’in güzel insanları, yol arkadaşlarımız. Cumhur İttifakı’nın ilk mitingi İzmir’de biliyorum ki milletin adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyorsunuz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bekliyorsunuz. Biliyorum ki hizmetkar belediyeciliği bekliyorsunuz. Biliyorum ki İzmir’in o muhteşem günlerine tekrar geri gelmesine bekliyorsunuz. Onun için buradasınız, hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. 30 ilçesiyle en uzak köşelerinde dağlarında yağ ovalarında bal akan İzmir’imiz bu güzel toprakların yaratılıştan dünyanın en güzel topraklarının güzel insanları hoşgeldiniz. Biz efelenmeye değil, efeler gibi dimdik durmaya geldik Allah’ın izniyle. İzmir’i yine o tarihindeki muhteşem günlere döndürmeye sizinle beraber geldik. Siz varsanız bu iş olur diyoruz. İzmir bir bütün bugün, İzmir tek yürek tek kalp olmuş bugün” dedi.

“İzmir’in vaktini çaldılar”

15 yıldan beri İzmir’in vaktinin çalındığını dile getiren Zeybekci, “İzmir’i 21. yüzyılın Türkiyesi’nde olmayan problemlerine, çöp dağlarına mahkum ettiler mi? Her yağmurda bu şehre kanalizasyon basmasına, trafiğe, otoparksızlığa mahkum ettiler mi? İzmir’i yeşilsizliğe mahkum ettiler mi? Bakın daha nelere mahkum ettiler. 4,5 milyonluk bu şehir, İzmir Karadeniz’de, Doğu Anadolu’da, Orta Anadolu’da değil, İzmir dünyanın en zengin bölgesinde. Dünyanın en güzel şehri İzmir başkan olacak, siz başkan olacaksınız. İzmirli yılda 10 gününü trafikte geçiriyor. Otopark ne gezer. Yol çukur dolu. Kimseyi vurmuyoruz, çünkü biz seçileni hoş gördük, seçenden ötürü. 5 yıl ruhsat verdiniz, 5. Yılın sonunda bunun hesabını kim soracak? İzmir soracak mı? 31 Mart’ta o hesap sorulacak mı? Kaybettiği 20 yılı 5 yılda ger almaya var mıyız? O zeybek Konak Meydanı’nda, Cumhuriyet Meydanı’nda oynanacak mı? Var mısınız? İzmir zeybeksiz olur mu?” ifadelerini kullandı. “Tek ayak üzerinde 40 tane yalan söylerler”

Zeybekci göreve geldiklerinde yapacakları hizmetlerden de örnekler vererek, “Gelir gelmez ilk işimiz trafik olacak, o ilkel problemler kurtarmak olacak. Zaman veriyoruz 202 dolmadan o çöp dağları bu şehirden gidecek. Çöp İzmir’in derdi olmayacak. 3 ayda hizmet belediyeciliğinin İzmir’e geldiğini hep beraber göreceğiz 6 ayda bir tek bile çukur olmayacak. 9 ayda bu şehirde gelmeyen bile olursa, biz ona ‘Acaba yanlış bir yere mi geldim, ne olmuş bu şehre dedirteceğiz inşallah. Çaktırmadan neler yapıyorlar bakın. İzmir dünyanın iddia ediyorum en pahalı suyunu içiyor. Vatandaş faturasını getiriyor, su bedeli 44 lira, faturanın toplamı 390 lira. Bu zulümdür zulüm. Bu istanbul’da niye yok, Manisa’da, Denizli’de, Ankara’da niye yok. Bu şehirde suyun tonunu çaktırmadan 50 liraya getiriyorlar. Gelir gelmez yüzde 50 indirim yapıyoruz. Bir de diyorlar ki ‘İzmir’e hükümet haksızlık yapıyor.’ Erdoğan İstanbul’a belediye başkanı olduğunda yaşadığı o zulümleri bildiği için başbakan olunca düzelttiği ilk iş bu haksızlığın giderilmesiydi. Biz hak yiyenlerden olmadık. Ama bu milletin hakkını kimseye yerdirtmeyeceğiz. İzmir bütçeden pay almıyormuş. Yalan. Yalan. Tek ayak üzerinde 40 tane yalan söylerler. Devletin, İller Bankası kayıtları orda. Türkiye bütçe gelirlerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başına illerde bir numara Kocaeli, iki İzmir. Ankara, İstanbul İzmir’in arkasında. E biz öyle mi dediydik. Efendim İzmir’e kamu yatırımları. İzmir’de taş üstüne taş konduysa bu hükümetler döneminde konuldu. Antalya’ya 17 yılda 40 milyar TL, İzmir’e 6 yılda 67 milyar yatırım yapıldı. İşleri güçleri itiraz etmek. Devlet en yüksek belediye ödeneğini gönderdi, nereye gitti bu paralar, onun hesabını verin” dedi.

“HDP açıkça söylüyor, ittifak diye, sen niye utanıyorsun”

CHP İzmir Büyükşehir adayı Tunç Soyer’e işaret ederek sözlerine devam eden Zeybekci, şunları söyledi:

“Bir de ben ona CHP’nin adayı demiyorum, Kılıçdaroğlu’nun adayı diyorum. Kılıçdaroğlu’nun adayı malum partinin adayı, o terör örgütü ile eşdeğer hale gelmiş partinin adayı. Bu mavi gök çökmedikçe, bu yer yarılmadıkça Türk ve Kürt kardeşim kıyamete kadar kardeşçe yaşayacaktır bu topraklarda. Ama burada İzmir’de bir ilçenin belediye başkanı olan, şimdiden Kılıçdaroğlu’nun aday olan mevcut adayı tırlarla, patlayıcılara şehirlerin yok edildiği dönemde dedi ki kalbimle gönlümle sizin yanınızdayım dedi. O çukur eylemcilerine söyledi. Görüntülerde var. Sizin yanınıza destek olmaya geldim dedi. Terör örgüt partisi ne dedi, İzmir’de evet diyeceğimiz aday çıkartacağız dedi. Ertesi gün aday açıklandığında biz aday çıkarmayacağız dediler mi? HDP açıkça söylüyor, ittifak diye. Sen niye utanıyorsun, niye çekiyorsun. Açık açık söyle bunu. Bir ilçeyi de başkanlığında baştan başa sattı. 30 dönüm kaç paradır dedim Menderes’te. Soruyorum, Seferihisar açıklarındaki 30 dönümlük eşek adasını 1 milyon 300 bine satmaya nasıl vicdanın razı oldu. Ada. Seferihisarlılar diyor ki, ‘Saat Kulesi’ne sahip çıkın, satar’ diyorlar. Saat Kulesi’ne, İzmir’e sahip çıkacak mısınız? 180 gün yurt dışında ne yapar bir ilçe belediye başkanı. Uçak parası zaten 1 milyon tutar. O ilçe belediyesinde 4 aydan beri düzenli maaş ödenmiyor. Brüksel’de ofis açacağız diyor. Sen önce Karabağlar’da, Buca’da ofis aç. Sen önce Narlıdere üzerindeki gecekondu mahallelerinde ofis aç. Arka mahallerden haber var.”