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Cumhur İttifakı, Mustafa Yıldızdoğan konserinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 22:57 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı, Bayrampaşa’da düzenlenen Mustafa Yıldızdoğan konserinde buluştu.

Cumhur İttifakı, Bayrampaşa’da düzenlenen Mustafa Yıldızdoğan konserinde buluştu. Programda konuşan AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner, "31 Mart seçimleri için çalmayacağımız kapı bırakmayacağız." dedi.

Bayrampaşa’nın Kocatepe ilçesinde Mustafa Yıldızdoğan konser verdi. Cumhur İttifakı’nın buluştuğu konser Bayrampaşa Semih Erden Spor Salonunda yapıldı. Programa AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner, MHP İl Başkanı Birol Gür, AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve MHP İlçe Başkanı Yaşar Kaba katıldı. Konser saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başladı. Salondaki yüzlerce kişi Mustafa Yıldızdoğan’ın şarkılarına eşlik etti. Konser büyük ilgi gördü. Coşkulu kalabalık şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Mustafa Yıldızdoğan’ın "Ölürüm Türkiyem" adlı şarkısı salondakiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

"Uğramadığımız çalmadığımız kapı bırakmayacağız"
Programda konuşan AK Parti Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Cumhur İttifakı’na destek isteyen Aydıner, "Fotoğrafın büyüğüne bakalım ne yapmak istiyorlar, ülkemizi nereye getirmek istiyorlar? Sizler arifsiniz. Arif olan benim Bayrampaşam’ın güzel insanlarına Belediye Başkanı olarak söyleyecek hiçbir şeyim yok, ancak 31 Mart telafisi olmayacak olan seçim sonucunun ortaya çıkacağı gündür. 31 Mart’tan sonra 5 yıl seçim olmayacak. Bu nedenle uğramadığımız çalmayacağımız kapı bırakmayacağız." diye konuştu.

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