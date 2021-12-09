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Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

09.12.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ekonomide belirgin bir iyileşme, müttefik kazanan doğru dış politika ve başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığına yönelik düzenleme yapılması halinde cumhur ittifakına destek olacaklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Muhafazakar Yükseliş Partisi lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündemdeki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Cumhur ittifakına koşulların sağlanması halinde destek olacaklarını kaydeden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsrail ve Mısır ilişkilerini düzeltme isteğini desteklediklerini belirtti.

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Diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Hükümet bölgesel stratejilerini gözden geçirme kararı alarak BAE ve arkasından İsrail ilişkilerini yapılandırma arzusunu ortaya koyarak doğru bir dış politika hamlesi yapmaktadır. İsrail ve Türkiye bölgenin liderliği konusunda barışın teminatı olacak iki tarihi kökleri aynı ülkedir. Her iki ülke ilişki seviyesinin düşük olması ne Türkiye’ye ne de İsrail’e bir şey kazandırmamıştır. Bu nedenle Sayın Erdoğan’ın dile getirdiği ilişkileri iyileştirme arzusu fiilen de politik karşılık bulmalıdır. Bölgemiz bir dünya savaşının eşiğindedir. Türkiye dostlarını artırmak için çok değerli stratejik adımlar atmalıdır. Aynı şekilde İran, Çin ve Rus tehdidi İsrail’i de bizimle eşit derecede ilgilendirmektedir. Bu durum dahi tek başına Türkiye ve İsrail arasında askeri ilişkileri yükseltmeyi gerekli kılmaktadır. Türkiye’nin dostluğu bölgede İsrail açısından değerlidir. İsrail’in dostluğu da bizim açımızdan değerlidir. Burada artık yüksek bir siyasi akıl her iki tarafta devreye girmeli ve gelecek nesiller adına doğru işler yapılmalıdır. İsrail son zamanlar da özellikle Karabağ savaşında Azerbaycan’a yüksek bir destek sağlamıştır. Bunlar iki ülkenin kadim olan ortak tarihinin bir tezahürüdür. Türkiye ve İsrail mutlaka birbirleri ile yüksek ilişkiler geliştirmelidir” dedi. (İHA)

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