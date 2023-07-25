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Cumhur İttifakı'na kapıyı kapattı: Erbakan'dan 'Erdoğan' hamlesi! "Bu algıyı yıkmak zorundayız"

25.07.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyerek TBMM'de 5 milletvekiliyle temsil edilen Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çok konuşulacak açıklamalar geldi. YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydal, Erdoğan'ın açılış programlarına YRP lideri Fatih Erbakan'ı davet edip topluma imaj vermeye çalıştığını belirterek "Öyle bir durum yok" dedi. Aydal ayrıca Erbakan'ın yakın zamanda yapacağını ifade ettiği açıklamaya işaret etti.

Cumhur İttifakı'na kapıyı kapattı: Erbakan'dan 'Erdoğan' hamlesi! "Bu algıyı yıkmak zorundayız"

Seçim sonrası süreci çalkantılı geçiren Millet İttifakı'ndaki gelişmeler dikkatle takip edilirken bu kez Yeniden Refah Partisi'nden ses getirecek bir 'ittifak' çıkışı geldi. 2023 seçimlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyerek katılan ve AK Parti listelerinden 5 milletvekiliyle TBMM'ye giren YRP, ittifaka kapıyı kapattı.

YRP'DEN ZAM ELEŞTİRİSİ

YRP son dönemde gelen zamlara verdiği tepkilerle dikkat çekti. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde vergi zamlarını eleştirmiş, "Dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar artık vatandaşlarımızı ezen ve kabul edilemez noktalara ulaşmıştır. Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir" demişti.

İTTİFAK RESTİ

Hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerinin yanı sıra YRP bir de Cumhur İttifakı ile ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. tv100 ekranlarında yaptığı açıklamalarda YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydal, "Biz hala seçime girdiğimiz ittifakla beraberiz diye bir durum yok" mesajını verdi. Doğan Aydal ittifakla ilişkilerine dair şunları kaydetti:

"SEÇİM İÇİN GEÇİCİ İŞ BİRLİĞİ YAPTIK"

"Genellikle halkta yanlış bir izlenim var: bizi iktidarın ortağı sanıyorlar. Seçim süresince geçici bir iş birliği yaptık. Seçimden sonra iki parti yan yana gelir, bir ittifak sözleşmesi yaparsa biz iktidarın bir parçası oluruz. Değilse, biz şu anda 5 milletvekili olan bir muhalefet partisiyiz."

ERDOĞAN'A DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

Aydal sözlerine şunları da ekledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tavrı var; bütün açılışlara Sayın Genel Başkanımızı davet ediyor, eller havada, topluma bir imaj vermeye çalışıyor: 'Biz hala seçime girdiğimiz ittifakla beraberiz.' Öyle bir durum yok. Dolayısıyla yapılan işlemlerde de bizim dahlimiz yok.

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ERBAKAN'DAN HAMLE

Sanıyorum yakın zamanda Sayın Genel Başkanımız bu durumu çok berrak olarak anlatacaktır. Çünkü toplumdaki bu algıyı biz yıkmak mecburiyetindeyiz. Partinin geleceği buna bağlı."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Fatih Erbakan

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