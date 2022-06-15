HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. "Cumhur İttifakı'na zarar vermek istemiyorum" diyerek partisinden istifa etti

"Cumhur İttifakı'na zarar vermek istemiyorum" diyerek partisinden istifa etti

15.06.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, yayınladığı dilekçeyle istifasını sundu. Kaya, yaptığı açıklamada Konya Tanıtım Günleri’nde yapmış olduğu sosyal medya paylaşımının Cumhur İttifakı’nın aleyhinde kullanılmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Söz konusu paylaşımın Cumhur İttifakı karşısında konumlanan bazı medya organlarınca istismar edildiğini söyleyen Kaya, görevden affını istediğini ve alınacak her karara uyacağını ifade etti.

"Cumhur İttifakı'na zarar vermek istemiyorum" diyerek partisinden istifa etti

BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, yayınladığı dilekçeyle istifasını sundu. Remzi Kaya açıklamasında, “Geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da yapılan Konya Tanıtım Günleri’nin açılışını müteakiben, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın katılımcılara teşekkürünü içeren sosyal medya paylaşımında, genel başkanımızın ismini göremeyince, mensubu bulunduğum siyasi partiye saygısızlık yapıldığı ve Cumhur İttifakı’nın birliğine zarar verildiği düşüncesiyle, şahsıma ait sosyal medya hesabından, bir tepki gösterdim. Sonrasında, paylaşımımın, özellikle Cumhur İttifakı’nın karşısında konumlanmış bazı medya organlarınca istismar edildiğini gördüm.

"CUMHUR İTTİFAKI ZARAR GÖRMESİN DİYE..."

Açıklamamın, partimizin ve Cumhur İttifakı’nın aleyhine kullanılmasından dolayı ayrıca çok üzgünüm. Yaşananların ardından, mensubu olduğum partimin ve Cumhur İttifakı’nın daha fazla zarar görmemesi hassasiyetiyle, genel merkezimize giderek, sürdürmüş olduğum il başkanlığı görevimden affımı istedim. Bu paylaşımım bazı karşı görüşlü kesimler tarafından istismar edilmesinden dolayı genel başkanımız ve genel merkez yönetimimizden özür diliyorum. Kendimi hiçbir zaman bir siyasi partide makam mücadelesi veren biri olarak görmedim. Mensubu olmakla gurur duyduğum partimi, yaşama gayemiz olan inançlarımıza hizmet etmenin bir vasıtası, camiamı ise ailem olarak gördüm, görmeye devam edeceğim. Bundan sonra, genel merkezimiz şahsımla ilgili hangi kararı alırsa o karara saygı duyacağım Genel Merkezimiz ne görev verirse, nerede bulunmamı isterse orada olacağım. Kamuoyuna saygıyla duyururum” ifadelerine yer verdi. (İHA)

e53a6031-6d12-49aa-b474-7400c1f7065b

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: NATO'ya ilettikBakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: NATO'ya ilettik
Öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu! Dehşete düşüren iddialarÖldürülen ev sahibinin oğlu konuştu! Dehşete düşüren iddialar
Erdoğan'a tebrik, Yunanistan'a sert çıkış! "Bizim için çocuk oyuncağı"Erdoğan'a tebrik, Yunanistan'a sert çıkış! "Bizim için çocuk oyuncağı"

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

İstanbul'da büyük gerginlik! İBB zabıtalarıyla Üsküdar zabıtaları yumruk yumruğa kavga etti

İstanbul'da büyük gerginlik! İBB zabıtalarıyla Üsküdar zabıtaları yumruk yumruğa kavga etti

Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması

Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması

Orayı işaret etti: 'Gidip teslim alacağız'

Orayı işaret etti: 'Gidip teslim alacağız'

Elektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değil

Elektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değil

Ambulansı Sağlık Bakanlığı önüne çekip Bakan Koca'yla görüşmek istemişti! Hastaneden açıklama geldi: 'Araçta hasta bulunmadığı halde…'

Ambulansı Sağlık Bakanlığı önüne çekip Bakan Koca'yla görüşmek istemişti! Hastaneden açıklama geldi: 'Araçta hasta bulunmadığı halde…'

İlginizi Çekebilir

Asla aç karnına yemeyin! Yavaş yavaş öldürüyor

Asla aç karnına yemeyin! Yavaş yavaş öldürüyor

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.