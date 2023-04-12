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Cumhur İttifakı’nı desteklemek için seçimlerden çekildiklerini duyurdular!

12.04.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken dikkat çeken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Büyük Türkiye Partisi, Cumhur İttifakı’nı desteklemek için seçimlerden çekilme kararı aldıklarını duyurdu. İşte Büyük Türkiye Partisi’nin seçim kararı ile ilgili detaylar…

Cumhur İttifakı’nı desteklemek için seçimlerden çekildiklerini duyurdular!

14 Mayıs seçimleri öncesi dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Büyük Türkiye Partisi, Cumhur İttifakı’nı desteklemek için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdiği milletvekili aday listesini geri çekti.

Büyük Türkiye Partisi, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinden çekilme kararı aldı. YSK'ya gelerek daha önce verdikleri milletvekili aday listesinin iptali için dilekçe veren Genel Başkan Hüseyin Durmaz ve beraberindeki heyet, 2023 seçimlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını söyledi.

"2023 SEÇİMLERİNİN ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR SEÇİM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Durmaz, “Büyük Türkiye Partisi olarak 2023 seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli bir seçim olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Büyük Türkiye Partisi olarak 28. dönem milletvekili adaylarımızı Cumhur İttifakı’nı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemek üzere geri çekiyoruz. 2023 seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu, son derece önemli bir seçim olduğunu görüyoruz. Var gücümüzle Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz” dedi.

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"ÜLKEMİZİ RAHATSIZ EDEN GÖRÜNTÜLER VAR"

Bu görüşte olan başka partilerin de olduğunu söyleyen Durmaz, “Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var. Daha da çıkacağına inanıyorum. Onun için biz merkez sağ parti olarak son derece temkinliyiz, dikkatliyiz. Bizim için önemli olan vatansa gerisi teferruattır. Şahsım, partim önde değildir, vatan öndedir. Vatanımızın bekası için aldığımız bir karardır” diye konuştu.

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