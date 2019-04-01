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Cumhur İttifakı'nın adayı Alinur Aktaş: Bursa kararını vermiştir

SEÇİM HABERLERİ  | 01.04.2019 12:58 | Son Güncelleme

Kesin olmayan sonuçlara göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Alinur Aktaş, 'Allah'a hamdolsun, dün akşam itibariyle yerel seçimleri bitirdik. Bizi tekrar bu göreve layık gören Bursalı hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz' dedi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Alinur Aktaş: Bursa kararını vermiştir

Ulu Cami'de şükür ve sabah namazı kılan Aktaş, daha sonra vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkanlığının bir hizmet kapısı olduğunu söyledi.

Kendilerinin de Bursa'yı daha ileriye taşımanın derdi ve hesabı içerisinde olacaklarını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız ve cemaatimizle birlikte şükür ve sabah namazını eda ettik, çorba ikramında bulunduk. Osmanlı Devleti'nin kurucularından olan Osman ve Orhan Gazi'yi makamlarında ziyaret edip dua edeceğiz, Bursa'mıza çok daha güzel işler yapmak istiyoruz. Burayı hizmetlerle bezemek istiyoruz, bu konuda niyetliyiz, kararlıyız. Bu güzelliklerin tümünde emeği geçen tüm kardeşlerimize, teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Nihayetinde Bursa kararını vermiştir, bize düşen de Bursa'yı ideal şekline büründürmek adına hizmet edip katkı koymaktır."

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Bursa Alinur Aktaş

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