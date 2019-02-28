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"Cumhur İttifakı olarak hep beraber bayrağı yükselteceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:50 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "İnşallah burada sayın Başkanımıza (Hüseyin Sözlü) vereceğimiz destekle Cumhur İttifakı olarak hep beraber bayrağı yükselteceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP tarafından yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye verecekleri destekle Cumhur İttifakı olarak bayrağı yükselteceklerini söyledi.

Bakan Selçuk, Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki MHP seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, bugün burada olmanın kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamıyla kente geldiğini aktaran Selçuk, "İnşallah burada sayın Başkanımıza vereceğimiz destekle Cumhur İttifakı olarak her beraber bayrağı yükselteceğiz. Bu bayrağın yükselmesiyle birlikte de Adana Cumhur İttifakı gücünü, başarılarını ve eserlerini çok daha büyük bir şekilde ortaya koyabilecek. Bu çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile çeşitli istişarelerde bulunduklarını belirten Selçuk, bu anlamda herkesin desteğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Bakan Selçuk ile AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Sözlü, daha sonra seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valiliği Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı.

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