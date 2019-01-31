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"Cumhur İttifakı olarak yeni bir süreç başlatacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 13:07 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Bütün büyükşehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız. Bir tarafta zillet ittifakı öbür tarafta Cumhur İttifakı"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün büyükşehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız. Bir tarafta zillet ittifakı öbür tarafta Cumhur İttifakı." dedi.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na eşi Emine Erdoğan ile geldi.

Salon dışında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, kısa bir süre sonra 31 Mart yerel seçimlerinin manifestosunu açıklayacaklarını ve bu manifestoyla birlikte yerel seçimlerin çerçevesini çizmiş olacaklarını söyledi.

Erdoğan, vatandaşların "Ankara seninle gurur duyuyor." şeklindeki tezahüratlarına "Biz de sizlerle gurur duyuyoruz." karşılığını verdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu olarak yerel seçimlere yoğun bir çalışmayla hazırlandıklarına işaret eden Erdoğan, bu hazırlıklar neticesinde yerel seçimlerde hangi çerçevede neler yapacaklarına yönelik hazırlıkları bitirdiklerini ifade etti.

Vatandaşların, özellikle merkezi yönetimde, adalet, eğitim, sağlık, ulaşım ve emniyet gibi konularda neler yaptıklarını ve Türkiye'nin dış politikada dünyadaki konumunun ne olduğunu bildiğini vurgulayan Erdoğan, "Ama şimdi yerel seçimdeyiz, dolayısıyla yerel seçimde İstanbul'dan yola çıkarken bir şey söylemiştik, '3 Ç' demiştik, çöp-çukur-çamur. Niye? Çünkü CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir. Biz geldik bunları yok ettik, bunları tertemiz hale getirdik ve modern şehirler meydana getirdik." diye konuştu.

Erdoğan, kendisine, "Dik dur eğilme bu millet seninle" diye seslenen vatandaşlara, "Hiç endişe etmeyin, evelallah dik duruyoruz, dikleşmiyoruz." karşılığını vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da Binali Bey ile inşallah bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. Ankara'da Mehmet Özhaseki kardeşimizle bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. İnşallah İzmir'de de Nihat Zeybekci kardeşimizle. İzmir'i inanıyorum ki İzmirli kardeşlerimiz bize emanet edecekler ve inşallah İzmir'i çok farklı bir şehir haline getireceğiz. Bütün büyükşehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız. Bir tarafta zillet ittifakı öbür tarafta Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı ile bu PKK terör örgütünün kol kola girdiği CHP, öbür tarafta malum partilere artık söz söylememe gerek yok."

Vatandaşlara "İnşallah 31 Mart'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız?", ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarına da "Gece gündüz demeden çalışmaya hazır mıyız?" diye soran ve olumlu yanıt alan Erdoğan, "Allah yar, yardımcımız olsun." dedi.

Rabia işareti yapan ve daha sonra vatandaşlarla birlikte, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini tekrar eden Erdoğan, "Yolumuz açık olsun. 31 Mart ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olsun." dedi.

Erdoğan'ın konuşması sırasında yanında TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de yer aldı.

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