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Cumhur İttifakı, Şanlıurfa'da 13 belediyenin 12'sini kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir ve 12 ilçe belediye başkanlıklarını, 1'i MHP'li olmak üzere Cumhur İttifakı adayları kazandı.

Cumhur İttifakı, Şanlıurfa'da 13 belediyenin 12'sini kazandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir ve 12 ilçe belediye başkanlıklarını, 1'i MHP'li olmak üzere Cumhur İttifakı adayları kazandı. HDP ise 1 ilçede belediye başkanlığını aldı.
Kentte, 2014'te yapılan yerel seçimlerde 9 ilçeyi AK Parti'li, 4 ilçeyi ise DBP'li adaylar kazanmıştı. Şanlıurfa'da dün yapılan yerel seçimlerde 1 milyon 93 bin 515 seçmen, 3 bin 969 sandıkta oy kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığını 'Cumhur İttifakı' adayı olan AK Parti'li Zeynel Abidin Beyazgül'ün kazandığı kentte, ilçe belediye başkanları ise şu isimlerden oluştu:
"Karaköprü Belediye Başkanı AK Parti'li Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Kuş, Siverek Belediye Başkanı AK Parti'li Şehymus Aydın, Akçakale Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yalçınkaya, Hilvan Belediye Başkanı AK Parti'li Aslan Ali Bayık, Birecik Belediye Başkanı AK Parti'li Mahmut Mirkelam, Ceylanpınar Belediye Başkanı AK Parti'li Abdullah Aksak, Viranşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Salih Ekinci, Bozova Belediye Başkanı AK Parti'li Suphi Aksoy, Halfeti Belediye Başkanı AK Parti'li Şeref Albayrak, Harran Belediye Başkanı MHP'li Mahmut Özyavuz, Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik."

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Cumhur İttifakı, Şanlıurfa'da 13 belediyenin 12'sini kazandıCumhur İttifakı, Şanlıurfa'da 13 belediyenin 12'sini kazandıCumhur İttifakı, Şanlıurfa'da 13 belediyenin 12'sini kazandıCumhur İttifakı, Şanlıurfa'da 13 belediyenin 12'sini kazandı

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