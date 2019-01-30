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Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına Yenişehir’den başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 01:48 | Son Güncelleme

Yenişehir temasları çerçevesinde Cumhur İttifakının MHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın’a başarılar dileyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, " Cumhur ittifakı, Yenikapı ruhuyla tecessüm ederek milletimizin gönlünde kurulan, ülkemizin istikbal ve istiklal mücadelesini içeren bir duruş ittifakıdır" dedi.AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Yenişehir’de ilk olarak Belediye Başkanı Süleyman Çelik’i ziyaret etti.

Yenişehir temasları çerçevesinde Cumhur İttifakının MHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın’a başarılar dileyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, " Cumhur ittifakı, Yenikapı ruhuyla tecessüm ederek milletimizin gönlünde kurulan, ülkemizin istikbal ve istiklal mücadelesini içeren bir duruş ittifakıdır" dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Yenişehir’de ilk olarak Belediye Başkanı Süleyman Çelik’i ziyaret etti. AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu’nun da katıldığı ziyarette konuşan Milletvekili Mustafa Esgin, Çelik’e ilçeye yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Esgin, "Yenişehir Belediye Başkanımız Süleyman Çelik 5 yıllık görev süresince yaptığı hizmetlerle ilçe halkımızın her zaman takdirini kazanmıştır. Cumhur Ittifakının gereği olarak şimdi bize düşen elbirliğiyle çalışmaktır" diye konuştu.
Esgin’den teşkilata ziyaret
AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu ve Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile birlikte ilçe teşkilatı ile biraraya gelen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ardından Yenişehir caddelerinde yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. MHP Yenişehir İlçe Başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Esgin’i burada MHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren ve partililer kapıda karşıladı.
MHP’den Esgin’e teşekkür
Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu’nun da katıldığı ziyarette konuşan MHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, "Milletvekilimiz Mustafa Esgin’in ziyareti bizleri onurlandırdı. Kendisi teşkilâtımıza gelen ilk AK Partili Milletvekili olmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Cumhur Ittifakının Yenişehir adayı olarak kendisinin her zaman desteğini yanımızda göreceğimize eminim" diye konuştu. Cumhur İttifakının MHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın’ı tebrik ederek başarılar dileyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin şunları söyledi: "Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Yenikapı ruhuyla birlikte milletimizin gönlünde tecessüm eden bir duruş ittifakıdır. Bu duruşun temelinde seçim değil, ülkemizin istikbal ve istiklal mücadelesi vardır. AK Parti ve MHP olarak, birlik ve beraberlik içerisinde sadece Yenişehir için değil daha güçlü bir Bursa ve Türkiye için tüm gücümüzle çalışacağız.

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