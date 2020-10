Cumhur İttifakı Şimdi de Türk Tabipleri Birliği’nin Yapısını Değiştirmeyi Hedefliyor

Bahçeli gibi Türk kelimesini Türk Tabipleri Birliği’nin taşımaması gerektiği görüşünü savunan Erdoğan, “Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından, bu imtiyazlarını derhal almalıyız. Türk Tabipler Birliği’nin başındaki 'Türk' ifadesi, zaten bunlara yakışmıyor. Ondan zaten nefret ediyorlar. Onun için bir an önce bizim onların elinden bunu almamız lazım” ifadesini kullandı.

Sivil muhalefet temsilcisi ve hükümetin uygulamalarına yönelik eleştirel görüşlerini kamuoyuyla paylaşan meslek örgütleri için “Türkiye’nin ‘behemehâl’ yani ne olursa olsun çözmesi gereken sorunlardan birisi” olarak tanımlayan Erdoğan, artık bu meslek örgütlerine “tahammül” edemediğini söyledi. Erdoğan, “Bunlar, buralarda yapmaları gereken görevlerini yerine getirmiyor ama saygısızlık, hakaretse bu hakareti yapıyorlar. Biz bunlara hastalarımızı nasıl temsil edeceğiz? Nasıl bunlardan şifa arayacağız? Teröristten bu beklenir mi? Onun için Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır” diye konuştu.

Erdoğan Corona salgınındaki vaka sayısı tartışmasına değinmedi

Anayasa güvencesinde olan bu meslek örgütlerinin kuruluş amaçları dışında faaliyet gösterdiğini söyleyen Erdoğan, TTB’nin son dönemde hükümetle karşı karşıya gelmesine neden olan ve Bahçeli’nin asıl suçladığı konu olan Corona virüsü salgınında Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleri açıklamadığı eleştirisine ise değinmedi. Erdoğan, TTB’nin geçmişte Kürt sorunuyla ilgili barış çağrısı gibi açıklamalarını hedef alarak, şu görüşlerini dile getirdi: “Türk Tabipler Birliği, bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça Anayasa'ya aykırı faaliyet içindedir. Her şeyden önce bu meslek kuruluşlarının yönetimleri, söz konusu meslek mensuplarının tamamını temsil etmekten çok uzaktır. ‘Çoklu Baro’ sisteminde yapıldığı gibi aynı çalışmayı Türk Tabipler Birliği ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız. Cumhur İttifakı olarak da bu konuyla ilgili çalışmayı başarılı bir şekilde sürdüreceğimize inanıyorum. Uzun yıllardır küçük ama örgütlü klikler tarafından kontrol edilen bu meslek kuruluşları sadece temsilde değil uygulamada da kuruluş amaçlarından sapmışlardır. Bu kuruluşların bir kısmının yönetim organları, ideolojik sapkınlıkların veya dar grupların çıkarlarının kalesi haline dönüşmüştür. İnsanları acımasızca katletmekten ormanları yakmaya, çocukları kaçırmaktan kadınlara tecavüze kadar her melanete bulaşmış terör örgütünü savunmak, bir meslek kuruluşunun görevi olamaz. Suriye’de kendi halkını katleden zalim bir rejimi ve onunla birlikte hareket eden bir terör örgütünü yüceltmek, bir meslek kuruluşun görevi olamaz. Kendi devletinin sınırlarını, güvenlik altına almaya yönelik harekatlarını itibarsızlaştırmaya çalışmak, bir meslek kuruluşunun görevi olamaz. Vatan topraklarını kurtarma mücadelesi veren Azerbaycan devletini hedef almak, bir meslek kuruluşunun görevi olamaz. Milletin değerlerine savaş açmak, görev alanıyla ilgisi olmayan konularda bildiriler yayınlamak, bir meslek kuruluşunun görevi olamaz. Hükümetin her yaptığına karşı çıkarak siyasetin en çirkef hâlini sergilemek, bir meslek kuruluşunun görevi olamaz.”