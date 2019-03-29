"Cumhur İttifakı siyasi karar ortaklığıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı'nın bir "ilhak, iltihak ya da ittihat" olmadığını, milli mutabakata dayanan, meşruiyetini yasalardan ve millet iradesinden alan bir siyasi karar ortaklığı olduğunu bildirdi.

Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bazı iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin "ilhak" veya "birleşme" gibi bir meselesi bulunmadığını belirterek, "Buna karşılık siyasetin tabiatına uymayacak surette pek narin, pek nizar bir insan olan müdirenin anlama, tekemmül, inşa ve idrak sorunu vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın süreceğine dair açıklamaları "birleşme", "ilhak", "iltihak" gibi kelimelerle "tevil"e çalışmanın "belahet ve cehalet" olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Milli mutabakata dayanan Cumhur İttifakı, ne bir ilhak, ne iltihak ve ne de bir ittihattır. Cumhur İttifakı, meşruiyetini yasalardan ve millet iradesinden alan bir siyasi karar ortaklığıdır. Yani sağlam temeller üzerine bina edilmiş bir ittifaktır. Tesis edilen Cumhur İttifakı, ne AK Parti'yi MHP'lileştirmiştir ne de MHP'yi AKP'lileştirmiştir. Her iki siyasi parti, kendi siyasi programlarından ve politik görüşlerinden vazgeçmemişler, başkalaşmamışlardır."