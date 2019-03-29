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"Cumhur İttifakı siyasi karar ortaklığıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 13:27 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: - "Milli mutabakata dayanan Cumhur İttifakı, ne bir ilhak, ne iltihak ve ne de bir ittihattır. Meşruiyetini yasalardan ve millet iradesinden alan bir siyasi karar ortaklığıdır. Sağlam temeller üzerine bina edilmiş bir ittifaktır" - "Cumhur İttifakı, ne AK Parti'yi MHP'lileştirmiştir, ne de MHP'yi AKP'lileştirmiştir. Her iki siyasi parti, kendi siyasi programlarından ve politik görüşlerinden vazgeçmemişler, başkalaşmamışlardır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı'nın bir "ilhak, iltihak ya da ittihat" olmadığını, milli mutabakata dayanan, meşruiyetini yasalardan ve millet iradesinden alan bir siyasi karar ortaklığı olduğunu bildirdi.

Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bazı iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin "ilhak" veya "birleşme" gibi bir meselesi bulunmadığını belirterek, "Buna karşılık siyasetin tabiatına uymayacak surette pek narin, pek nizar bir insan olan müdirenin anlama, tekemmül, inşa ve idrak sorunu vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın süreceğine dair açıklamaları "birleşme", "ilhak", "iltihak" gibi kelimelerle "tevil"e çalışmanın "belahet ve cehalet" olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Milli mutabakata dayanan Cumhur İttifakı, ne bir ilhak, ne iltihak ve ne de bir ittihattır. Cumhur İttifakı, meşruiyetini yasalardan ve millet iradesinden alan bir siyasi karar ortaklığıdır. Yani sağlam temeller üzerine bina edilmiş bir ittifaktır. Tesis edilen Cumhur İttifakı, ne AK Parti'yi MHP'lileştirmiştir ne de MHP'yi AKP'lileştirmiştir. Her iki siyasi parti, kendi siyasi programlarından ve politik görüşlerinden vazgeçmemişler, başkalaşmamışlardır."

Cumhur İttifakı'nın sağlıklı, yararlı ve lüzumlu bir adım olduğunun 24 Haziran 2018'de tescillendiğini vurgulayan Yalçın, bunun için ittifakın yerel seçimlerde de geçerliliğini sürdürmesi kararının alındığını belirtti.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Evet, Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerinden sonra da devam edecektir ama bu, taraf ve mutabık olan iki siyasi partinin kurumsal kimliklerini koruması suretiyle mümkün olacaktır. Gerek Türkiye'deki, gerekse bölgemizde ve dünyadaki önemli gelişmeler, devletimizin uluslararası alandaki çıkar ve önceliklerinin titizlikle korunması, Cumhuriyetimizin bütün kurum ve kurallarıyla yaşatılması yolundaki milli mutabakatın Cumhur İttifakı çatısı altında devamını zaruri kılmaktadır. Cumhur İttifakı masa başında kurulan bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı çıkara, al-ver sürecine dayalı bir ittifak değildir. İttifakımızın duruşu, iradesi, mayası, hamuru, ahlakı sağlamdır, hedefleri sarsılmaz düzeydedir."

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