"Cumhur İttifakı Türk milletinin çarpan kalbidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir yanda zillet varken diğer yanda millet var. Bir yanda ihanet, diğer yanda sadakat var. Cumhur İttifakı Türkiye'nin öz güveni, Türk milletinin atar damarı, çarpan kalbidir." dedi.

Bahçeli, partisince Çankırı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Çankırı'da bugüne kadar belediye başkanlığı yapanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, artık MHP'nin zamanının geldiğini söyledi.

Ehil ve emin ellerin Çankırı'yı daha da büyüteceğini, güçlendireceğini ve güzelleştireceğini dile getiren Bahçeli, bunu Çankırı'nın geleceği için amaçladıklarını aktardı.

Çankırı'nın Orta Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Çankırılıların vicdanı, Ilgaz kadar büyüktür. Bildiğiniz üzere Çankırı Cumhur İttifakı kapsamında değildir. Buna rağmen dilimiz, üslubumuz, takip ettiğimiz siyasi strateji hiç kuşkusuz Cumhur İttifakı'na aynen uyacak, asla çelişmeyecek, çatışmayacaktır. Çünkü Cumhur ittifakı Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin müşterek idaresidir. Çünkü Cumhur İttifakı, Türk milletinin kaderi, Çankırı'nın kalbidir." diye konuştu.