HABER

"Cumhur İttifakı Türk milletinin çarpan kalbidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 18:24 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (1) - "Bir yanda zillet varken diğer yanda millet var. Bir yanda ihanet, diğer yanda sadakat var. Cumhur İttifakı Türkiye'nin öz güveni, Türk milletinin atar damarı, çarpan kalbidir" - "Türk milleti tarih boyunca defalarca rüşdünü ispat etmişse, şu güne kadar bağımsız yaşamışsa, esarete direnmişse ve köleliği reddetmişse, yıkımı elinin tersiyle itmişse bu elbette beka şuuru sayesindedir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir yanda zillet varken diğer yanda millet var. Bir yanda ihanet, diğer yanda sadakat var. Cumhur İttifakı Türkiye'nin öz güveni, Türk milletinin atar damarı, çarpan kalbidir." dedi.

Bahçeli, partisince Çankırı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Çankırı'da bugüne kadar belediye başkanlığı yapanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, artık MHP'nin zamanının geldiğini söyledi.

Ehil ve emin ellerin Çankırı'yı daha da büyüteceğini, güçlendireceğini ve güzelleştireceğini dile getiren Bahçeli, bunu Çankırı'nın geleceği için amaçladıklarını aktardı.

Çankırı'nın Orta Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Çankırılıların vicdanı, Ilgaz kadar büyüktür. Bildiğiniz üzere Çankırı Cumhur İttifakı kapsamında değildir. Buna rağmen dilimiz, üslubumuz, takip ettiğimiz siyasi strateji hiç kuşkusuz Cumhur İttifakı'na aynen uyacak, asla çelişmeyecek, çatışmayacaktır. Çünkü Cumhur ittifakı Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin müşterek idaresidir. Çünkü Cumhur İttifakı, Türk milletinin kaderi, Çankırı'nın kalbidir." diye konuştu.

MHP'nin AK Parti ile aynı yolda yürüdüğünü, Cumhur İttifakı'nın istikametinin belli olduğunu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Şunu herkes bilmelidir ki AK Parti'li kardeşlerimizle aynı istikametin içerisindeyiz. Aynı yolun yolcusu, aynı ittifakın izindeyiz. Bir yanda zillet varken diğer yanda millet var. Bir yanda ihanet, diğer yanda sadakat var. Cumhur İttifakı Türkiye'nin öz güveni, Türk milletinin atar damarı, çarpan kalbidir. Duruşumuz millidir. Safında durduğumuz yer Türkiye'dir. Duyuşumuz hasbidir, hissiyatımız havidir. Mücadelemiz millet içindir. Hizmetimiz Çankırı'ya olacaktır. Sevdamız Türklük ve Türkiye'dir. Milli bekayı yaşatmak, taviz vermeyeceğimiz ilke ve inancımızdır."

- "Türk milleti bekasıyla vardır"

Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ve bazı anket şirketlerinin seçmenin beka sorunu olmadığı ifadelerine tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zillet ittifakı, bekayı duydu mu ürküyor, korkuyor, şaşkına dönüyor. Bununla da kalmıyorlar, bekayı ihmal ve inkar ediyor. Yüzsüzce bekanın millet nezdinde tutmadığını söylüyorlar. Müflis anketçiler, beka söylemine inancın olmadığını açıklıyorlar. Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor? Beka ne zamandır kirli ağızların polemik konusu yapılıyor? Beka payidarlıktır, var oluştur, ilelebet yaşama azmidir. Hangi büyük millet bekasına dudak bükmüştür? Hangi gelişmiş medeniyet bekasıyla arasına duvar örmüştür? Türk milleti bekasıyla vardır, var olacaktır. Türk milleti tarih boyunca defalarca rüşdünü ispat etmişse, şu güne kadar bağımsız yaşamışsa, esarete direnmişse ve köleliği reddetmişse, yıkımı elinin tersiyle itmişse bu elbette beka şuuru sayesindedir."

Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu vurgulayarak, bu gerçeği kimsenin hafife alamayacağını, inkar edemeyeceğini söyledi.

Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hadi yok saydılar, hadi inkar ettiler diyelim, peki güneşi balçıkla sıvamak mümkün müdür? Dünyayı tersine döndürmek akıl karı mıdır? 15 Temmuz'da az kalsın vatan işgal edilmiyor muydu? Neredeyse iç savaş şartlarına düşmeyecek miydik? Bu ağır bir beka sorunu değil miydi? FETÖ'cüler, Türk ve Türkiye düşmanlarıyla güç birliği yapıp başkentimizi bombalamadı mı? 251 vatan evladını şehit etmediler mi? 2 bin 193 vatan evladı gazi olmadı mı? Zillet ittifakı ve yancıları kime ne anlatıyor? Şunu biliyoruz ki 15 Temmuz'a tiyatro diyenler, bekaya yüz çevirenlerdir. PKK-YPG ile aleni şekilde birlikte yürüyenler, bekayı kabullenemeyen rezillerdir. Kılıçdaroğlu'nun ağzından bir kez olsun PKK'ya, YPG'ye şiddetli tepki duyulmamıştır."

(Sürecek)

PARTNER Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor! Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor!
Bahçeli: Sonuçlar ne olursa olsun, Cumhur İttifakı yaşayacak (2)Bahçeli: Sonuçlar ne olursa olsun, Cumhur İttifakı yaşayacak (2)
Bakan Soylu: Şer ittifakının partileri, 'Biz HDP'yi taşımıyoruz' demiyor (3)Bakan Soylu: Şer ittifakının partileri, 'Biz HDP'yi taşımıyoruz' demiyor (3)
Anahtar Kelimeler:
cumhur ittifakı çankırı Devlet Bahçeli seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Diğer Haberler
Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız

'Anketlerle seçim falı açıyorlar'

Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerine peşkeş çekiliyor

'Birilerine peşkeş çekiliyor!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.