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"Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmeye odaklanmıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe: - "MHP'li kardeşlerimizle beraber güç birliği içerisine girdik. Bunu halkımız da milletimiz de istedi Türkiye'de olduğu gibi. 31 Mart seçimlerinde başarılı olacağımıza inanıyoruz" - MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu: - "1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır"

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, "MHP'li kardeşlerimizle beraber güç birliği içerisine girdik. Bunu halkımız da milletimiz de istedi Türkiye'de olduğu gibi. 31 Mart seçimlerinde başarılı olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Akmeşe, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, Cumhur İttifakı'nın masada, pazarlıklarla kurulan bir ittifak olmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz sürecinden sonra vatanın ve milletin birliği için kurulduğunu belirten Akmeşe, "İnşallah biz bu ittifakı Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda devam ettirmek istiyoruz. " diye konuştu.

Edirne'de yerel seçimlere güçlü şekilde girdiklerini dile getiren Akmeşe, şunları kaydetti:

"Edirne'de birçok ilçe ve beldede Cumhur İttifakı adayıyla beraber seçimlere giriyoruz. Edirne'nin gerçekten büyük sorunları var. Biz hükümet olarak yaklaşık 17 sene oldu. Edirne'ye 15 katrilyon para harcıyoruz. Yaptığımız yatırımlar saymakla bitmez. Hastaneden, duble yollardan, Müezzinoğlu köprüsünden, Kanal Edirne Projesi'ne yani hiçbir siyasi ayırım yapmaksızın hükümet olarak Edirne'ye destek oluyoruz.

Yerel yönetimlerde eksiklik var ve gerekli hizmeti alamıyoruz. 31 Mart bu başarısız belediyeden Edirne'nin kurtulma tarihi olsun. 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı Edirne'de başarılı olsun. MHP'li kardeşlerimizle beraber güç birliği içerisine girdik. Bunu halkımız da milletimiz de istedi Türkiye'de olduğu gibi. 31 Mart seçimlerinde başarılı olacağımıza inanıyoruz."

- "Mücadeleyse mücadele, bedelse bedel"

MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu da Cumhur İttifakı için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirterek, "Mücadeleyse mücadele, bedelse bedel. 24 Haziran'daki seçimlerle ülkemiz yeni bir hükümet sistemine geçmiştir. Bu tarihi bir eşiktir. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünü dikkate alarak, bu geçişi düşünüp planlayan Cumhur İttifakıdır. Bu geçişe onay veren büyük Türk milletidir. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmeye odaklanmıştır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşip yerleşmesinin hayat memat konusu olduğunu dile getiren Ferhatoğlu, "1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır." dedi.

Ferhatoğlu, Cumhur İttifakı'nın kazanmasını istediklerini ve Edirne'de de bu şekilde bir birliktelik yaptıklarını kaydetti.

Cumhur İttifakı'nın desteklediği AK Parti'li Edirne Belediye Başkanı adayı Koray Uymaz da kentin yenilenmeye ve yeniden yapılanmaya hasret olduğunu söyledi.

Akmeşe ve Ferhatoğlu daha sonra ortalarında yer alan Uymaz'ın kollarını havaya kaldırıp fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti cumhur ittifakı MHP yerel seçim

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