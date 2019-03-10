BİLECİK (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur, kaderine leke sürdürmeyecektir. İnancımız budur. Cumhur tarihine ve talihine zincir vurdurmayacaktır. Heyecan ve hedefimiz bu şekildedir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin aydınlık geleceğidir. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güvencesi ve güvenlik zırhıdır." dedi. Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Şeyh Edebali'nin öğütlerinde beka vurgusunun bulunduğunu, damadı Osman Gazi'ye söylediği "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözündeki insanı yaşatmanın bekayla ilgili olduğunu anlattı. "Bir yanım Ahlat ise diğer yanım Söğüt'tür. Bir yanım Domaniç ise diğer yanım Söğüt'tür. Aklımda hep Türkiye vardır. Aynı zamanda Söğüt gönlümün burcudur, vicdanımın hisarıdır." ifadelerini kullanan Bahçeli, vatandaşlara, "Ertuğrul neslinin devamı için Türk asırlarının istikbali için Türkiye'nin yükselişi için güçlü bir evet mi?" sorusunu yöneltti. Bahçeli, sorularına kalabalık tarafından "evet" yanıtı verilmesi üzerine, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu evetlere zillet dayanamaz, bu evetler karşısında terör ve bölücülük şebekesi duramaz. Ne Kemal'i ne Meral'i ne de Temel'i. Bu evetler karşısında Türk düşmanları tir tir titrerler hatta bununla da kalamazlar, kaçacak ve saklanacak yer ararlar. Cumhur, kaderine leke sürdürmeyecektir. İnancımız budur. Cumhur, tarihine ve talihine zincir vurdurmayacaktır. Heyecan ve hedefimiz bu şekildedir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin aydınlık geleceğidir. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güvencesi ve güvenlik zırhıdır. Önümüzdeki Mahalli İdareler Seçimleri bir beka seçimidir. Sizlerin huzur, bereket, güvenlik ve istikrarınızın teminatı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Zillet yeni hükümet sisteminden rahatsızdır. Zillet yapılanlardan memnuniyetsiz, yıkımın meftunudur. Zillet 31 Mart'ta arzuladığı neticeyi alırsa sistem tartışmalarıyla ülkemizin önünü kesmeyi amaçlayacaktır. Bu zillette hayır yoktur, ufuk yoktur, Türkiye'yi düşünmek asla yoktur. Nerede husumet var, zillet oradadır. Nerede fitne varsa zillet oraya yuvalanmıştır."

- "CHP Genel Başkanı telaş ve korku içindedir" Bahçeli, "zillet ittifakı" olarak nitelendirdiği kesimin Türkiye'ye karşı inancını kaybettiği için kalben çoraklaştığını ve kafa olarak çölleştiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu: "CHP, İP, HDP, SP, ÖDP beraberce aynı kervana girmişler, aynı kafilede yerlerini almışlardır. Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır ve ortadadır. FETÖ bunların yanındadır. CHP Genel Başkanı telaş ve korku içindedir, yalan üstüne yalan konuşmaktadır, şuurunu kaybetmiş, akıl ve izan ölçüleri tümden kaybolmuştur. Bir gün söylediğini diğer gün inkar etmektedir. Sabah başka akşam başkadır. CHP Genel Başkanı, YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmıyor. Kaldı ki YPG'yi vatanlarını savunma örgütü olarak görüyor. Daha fecisi ise sırtlarını YPG'ye dayayanlarla iş birliği yapıyor. CHP Genel Başkanı, PKK, YPG'yi masum ve mağdur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor. Kılıçdaroğlu inanmaz bir üslupla YPG'yi kastederek 'Onlar bize mi saldıracak?' sorusunu gitsin Kilis'te söylesin, gitsin Hatay'da söylesin, gitsin Şanlıurfa'da sormayı denesin. Söylediklerini tevil ve inkara kalkışmasın. Zira her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. YPG'nin nasıl bir katil ve terör örgütü olduğunu 94 roketli saldırıyı yaşayan aziz vatandaşlarımızdan öğrensin."

Bölücü terör örgütü tarafından camilere füze atıldığını, mahallelere roket fırlatıldığını hatırlatan Bahçeli, "zillet ortakları" olarak nitelendirdiği kesiminin üç maymunu oynadığını belirtti. - "Gerçek CHP'lilere sesleniyorum; vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütü YPG/PKK’yı aklama ve temize çıkarma gayretinin teröre destek ve yardım olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti: "İş birlikçilik değil midir? Hıyanete onay vermek sayılmayacak mıdır? Bunun için CHP zilletin içindedir. Zillete kapılmıştır. Zilletle yolları kesişmiştir. Terör örgütleriyle dirsek teması olanlar Söğüt'ün yüzüne nasıl bakacak? Türk milletine ne diyecek? Hangi kamuflajın altına gizlenmeye takatları yetecek? Bir tarafta zillet diğer tarafta millet vardır. Bir tarafta zillet diğer tarafta ise milletin ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı vardır ve nefesimiz bu nankörlerin ensesindedir. İP Başkanı ise HDP ile kuytu köşelerde görüşüyor, mükafat olarak HDP'nin Iğdır Belediye Başkan adayı tarafından muhabbetle selamlanıyor. Gaflete bakınız, rezalete bakınız, açığa çıkan karanlık iş birliğine bakınız. HDP, İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, Bursa'da, Mersin'de, İzmir'de aday çıkarmıyor. Peki kimi destekliyor, elbette CHP'yi, elbette İP'yi.

Birbirlerine selam veremeyecek durumda olan partileri bir araya getiren motivasyon nedir? Bunlar nasıl olmuştur da ittifak kurmuşlardır? CHP ve İP'in belediye meclis üyesi adayları nerede ve kimlerin müdahalesiyle tanzim edilmiştir? Olan şudur: Kandil isim vermiş, CHP yazmıştır. Kandil önermiş, İP 'tamam' demiştir. Netice olarak zillet ete kemiğe bürünmüştür. Türk milleti bu zehri yutmaz, Söğüt bu tuzağa düşmez, Allah'ın izniyle de düşmeyecektir. Gerçek CHP'lilere sesleniyorum; vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan." - "Milli bekamız için tarihi nitelikte bir tercihte bulunacaksınız" 31 Mart'tan sonra belaya sabır, nimete şükür, kadere rıza, Söğüt'e vefa gösterip çok çalışacaklarını vurgulayan Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı: "720 yıllık ruhu muhafaza edeceğiz. Gayret bizden, takdir sizlerden. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Yükümüz ağır, işimiz çetin, gücümüz kıla bağlı. Ne var ki yardımcımız Cenabı Allah'tır, güvenimiz ise iradelerinden asla kuşku duymadığımız Söğütlü kardeşlerimdir. 31 Mart’ta yalnızca belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarı seçmeyeceksiniz. Bunların üstünde milli bekamız için tarihi nitelikte bir tercihte bulunacaksınız. Ecdadımızın hatıralarını ve kutlu dileklerini inanıyorum ki var etmek için gereğini yapacaksınız. Bu vesileyle bir zamanlar aramızda olup da bir nedenle kopup giden ancak samimi pişmanlık yaşayan her kardeşimi kucakladığımı, onlarla helalleşme arzusu taşıdığımı bir kez daha ifade ediyorum. Söğüt'e dün sahip çıktık, yine çıkmaya kararlı şekilde devam edeceğiz. Sizlere güveniyorum, Söğüt'e inanıyorum." (Bitti)

"Cumhur İttifakı, Türkiye'nin aydınlık geleceğidir"

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (2) - "Cumhur, kaderine leke sürdürmeyecektir. İnancımız budur. Cumhur tarihine ve talihine zincir vurdurmayacaktır. Heyecan ve hedefimiz bu şekildedir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin aydınlık geleceğidir. Cumhur İttifakı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te