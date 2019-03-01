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"Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekasının teminatı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: - "Dörtlü çeteden oluşan zillet ittifakı, mevcut haliyle Türkiye'de beka meselesinin ta kendisidir. Cumhur İttifakı ise Türkiye'nin bekasının teminatı, milletin topyekun bağımsızlık azminin siyasi muhassalasıdır" - "Pamuk ipliğine bağlı zillet ve illet ittifakının 1 aydan fazla süresi kalmamıştır. Millet, 31 Mart'ta bunların fitne ve fücur dokuyan tezgahlarını başlarına geçirecek, iplerini koparacaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Dörtlü çeteden oluşan zillet ittifakı, mevcut haliyle Türkiye'de beka meselesinin ta kendisidir. Cumhur İttifakı ise Türkiye'nin bekasının teminatı, milletin topyekun bağımsızlık azminin siyasi muhassalasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "müdire" olarak nitelediği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yerel seçimler yaklaşırken kamuoyunda kafa karışıklığını ve soru işaretlerine yol açmayı hedefleyen spekülatif ve provokatif açıklamalara ağırlık vermeye başladığını belirtti.

"Müdire Hanım çıkmış, 'eski İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, Nevruz'a dikkat' diyerek, yeni bir fitnenin peşine düşmüştür." ifadesini kullanan Yalçın, bu mahzurlu ve hassas noktaları kaşıyıcı sözlerin, Akşener'in 8,5 aylık bakanlığının referansını ve icraatını akıllara getirdiğini vurguladı.

Yalçın, şöyle devam etti:

"Bizim acar müdire, şimdi de koltuk meraklısı olmuştur. Öyle ki Cumhur İttifakı'nın varlık sebebi olan beka olgusunu bile halüsinasyon görürcesine koltuk meselesi tarzında yorumlamaktadır.
Bekayı koltukla karıştıran bu hanımefendinin siyasi bekası için FETÖ'nün koltuk çıktığını bilmeyen kalmamıştır.
Okyanus ötesinden gelen talimatla müdirenin arkasında İP gibi dizilenler arasında mebzul miktarda kripto FETÖ'cü, kripto HDP'li bulunmaktadır.
Daha önce sosyal medya üzerinden ifade ettiğimiz gibi, İP'in ucu, Pensilvanya cambazının boğazındaki tasmaya bağlıdır. Tasmayı kavrayan el ise Washington'dadır.
Müdirenin kapalı kapılar ardında kimlerle fısıldaştığı da malumumuzdur."

CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'ni bir araya getirenin ilkeleri, siyasi programları, ideolojik ve fikri yaklaşımları değil, milletin çıkarları yerine parti çıkarlarını tercih etmeleri olduğuna işaret eden Yalçın, şu görüşlerini paylaştı:

"Bilinmelidir ki zillet ittifakı hayatta kalabilmek adına yapılmış zoraki, mecburi bir iş birlikçi oluşumdur.
Dörtlü çeteden oluşan zillet ittifakı, mevcut haliyle Türkiye'de beka meselesinin ta kendisidir.
Cumhur İttifakı ise Türkiye'nin bekasının teminatı, milletin topyekun bağımsızlık azminin siyasi muhassalasıdır.
Cumhur İttifakı'nın politik geleceği milli iradenin garantisi altında, müdire Akşener'in kader İP'i ise Pensilvanya'nın elindedir.
Pamuk ipliğine bağlı zillet ve illet ittifakının 1 aydan fazla süresi kalmamıştır.
Millet, 31 Mart'ta bunların fitne ve fücur dokuyan tezgahlarını başlarına geçirecek, iplerini koparacaktır.
Siyasi tarihimize bu defa farklı dinamiklerin mahsulü olan yeni bir 31 Mart vakası olarak geçecek o gün, Cumhur İttifakı, illete, zillete ve kıllete galebe çalacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Genel Başkan Yardımcısı Yalçın MHP

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