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"Cumhur İttifakı Türkiye’nin geleceğini inşa edecek bir harekettir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 21:32 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: - "Cumhur İttifakı partilerin kendi siyasi gelecekleriyle alakalı oluşmuş bir yapı değildir. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir harekettir" - "Bu ülkede eğer 'Zillet ittifakı' veya 'İllet İttifakı' dediğimiz birliktelik, yapı, geleceği ele geçirme noktasına geldiği taktirde bu ülkenin başı belaya girer"

DİYARBAKIR (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı partilerin kendi siyasi gelecekleriyle alakalı oluşmuş bir yapı değildir. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir harekettir." dedi.

Yalçın, partisinin Kayapınar ilçesindeki teşkilat binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın oluşum sürecini anımsatan Yalçın, bu ittifakın idealinin ne olduğunu milletin bildiğini kaydetti.

"Cumhur İttifakı partilerin kendi siyasi gelecekleriyle alakalı oluşmuş bir yapı değildir." diyen Yalçın, "Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir harekettir. Geleceğini, istiklalini, istikbalini inşa etmiş bir siyasi yapıdır. Dolayısıyla sık sık Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gelip geçici bir heves değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, beka meselesinin önemini her fırsatta dile getirdiklerini hatırlatarak, "Bu ülkede eğer 'Zillet ittifakı' veya 'İllet ittifakı' dediğimiz birliktelik, yapı, geleceği ele geçirme noktasına geldiği taktirde bu ülkenin başı belaya girer. Cumhur İttifakı bu ülkeyi inşallah 100. yılda arzu ettiği yere sıçratabilecek bir birliktelik, bir siyasi iş birliğidir." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından açılışı yapılan binayı gezen Yalçın, partililerle fotoğraf çektirdi.

Açılışa, bazı MHP milletvekilleri ile AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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Diyarbakır MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

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