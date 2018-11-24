Cumhur İttifakı Yerel Seçimlerde Sürecek

Millet İttifakı’nı ‘zillet ittifakı’ olarak tanımlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyeceğini açıkladı. Bahçeli’ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da 40 ildeki adaylarını açıklarken İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıklamayı ileri bir tarihe bıraktı. MHP ile AKP arasında yaşanan “af” anlaşmazlığı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Ekim’de yapmış olduğu “herkes kendi yoluna” açıklamasından “acaba bitti mi?” denilen Cumhur İttifakı’nın yerel seçimler öncesi devam edeceği her iki partinin liderleri tarafından teyit edildi. Antalya’da düzenlenen yerel seçim kampında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hiçbir taktik ya da stratejik hesap gütmeden Cumhur İttifakı’na devam edeceklerini söylerken AKP’nin uzun yıllardır elinde olan ve büyük önem verdiği İstanbul ve Ankara ile uzun yıllardır CHP’nin elinde olan ama iktidar partisinin kazanmak istediği İzmir’de aday göstermeyeceklerini açıkladı. Bahçeli: “Zillet ittifakı kaldırdığı hançeri Türkiye’nin sırtına indirmek üzere tetikte”

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin kurmuş olduğu ve bugünler yerel seçimlerde de işbirliği için zemin aranan Millet İttifakı’nı da “zillet ittifakı” olarak tanımlayan MHP liderine göre, bu ittifak Türkiye’nin kuyusunu kazıyor: “Cumhur İttifakı’nın devamı milli beka için mecburidir. Eğer 31 Mart’ta rövanşı almak isteyenlere gün doğarsa karşımıza çok büyük risk ve tehlikeler çıkacaktır. Bunun emareleri şimdiden görülmektedir. Şayet önlem alınmazsa yeni sistem öldürücü bir darbe yiyecektir. Kaotik tartışmalar tırmanacaktır. Kargaşadan geçim sağlayan zillet ittifakı kaldırdığı hançeri Türkiye’nin sırtına indirmek üzere tetikte beklemektedir. Bu maksada hizmetle motive olan CHP, İP, HDP, FETÖ, PKK boş durmuyor. Malum çete Türkiye’nin kuyusunu kazıyor. El birliği yapmışlar, güç birliği yapmışlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ölüm fermanını hazırlıyorlar” Erdoğan: “İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayarak AK Parti’yi destekleyen Bahçeli’ye teşekkür ederim” Bahçeli’den birkaç saat sonra yerel seçimlerdeki adaylarını açıklamak için kürsüye çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP liderine Cumhur İttifakı’na olan bağlılığı için teşekkür etti.

Erdoğan, “Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz cumhur ittifakına bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Erdoğan İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 10 kentin başkan adaylarını açıklamadı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Cumartesi günü 50 büyükşehir ve il belediye başkanlarını duyuracağı açıklanmış hatta elli ismin yer aldığı bir liste Cuma günü medyaya yansımıştı. Cuma akşamı ise 50 değil 40 ismin açıklanacağı belirtildi. Erdoğan’ın açıkladığı kırk belediye başkanının tümünün medyada yer alan “AKP’nin belediye başkan adayları listesi” ile bire bir ayrı olması dikkat çekti. Ancak birçok internet sitesinde yayınlanan listede kırk değil, elli isim yer alıyordu. Her ne kadar Bahçeli “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayları kim olursa olsun bu üç büyükşehirde desteğimiz tam olacaktır. Bu irademizde pazarlık yoktur, gizli anlaşma yoktur, al-ver süreci olmamıştır” dese de Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gün önce kamuoyuna ulaştırılan listede yer alan İstanbul, İzmir, Ankara, Tunceli, Tokat, Kırşehir, Bilecik, Çankırı, Erzincan adaylarını açıklamaktan geri durdu.