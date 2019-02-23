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"Cumhur ittifakımız, Türkiye'nin bekasıdır, milletin aklıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Cumhur İttifakımız, Türkiye'nin bekasıdır, milletin aklıdır. Türkiye'yi gelecek hedeflere ulaştırmak için milletimizi birleştirmek için kurulmuştur" - "Bu ittifakı vatanını, milletini seven, bayrağı, devleti, vatanı için ölmeye hazır insanlar kurmuştur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin bekası, milletin aklı olduğunu belirterek, "Türkiye'yi gelecek hedeflere ulaştırmak için milletimizi birleştirmek için kurulmuştur. Bu ittifakı, vatanını, milletini seven, bayrağı, devleti, vatanı için ölmeye hazır insanlar kurmuştur." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Alanya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in hizmetlerinin yanında olduklarını söyledi.

Alanya'da Antalya'da karşılarına hizmet edecek bir ekibin çıkmadığını aktaran Çavuşoğlu, bugüne kadar doğru dürüst bir projeyle Cumhur İttifakı karşısına çıkılmadığını ifade etti.

Alanya ve Antalya'yı istenilen hedefe karşılarına çıkan ekibin ulaştıramayacağına değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim ittifakımız, Cumhur ittifakımız, Türkiye'nin bekasıdır, milletin aklıdır. Türkiye'yi gelecek hedeflere ulaştırmak için milletimizi birleştirmek için kurulmuştur. Bu ittifakı vatanını, milletini seven, bayrağı, devleti, vatanı için ölmeye hazır insanlar kurmuştur. Diğer siyasi partilere oy vermiş Alanyalı hemşehrilerimiz gerçekleri gördü. Karşılarında kurulan ittifakın için de "HDP var mı? Bunlar hain mi, bunlar PKK'nın kontrolünde mi? Peki zillet ittifakı ne? Bunlar kontrol etmiyor mu? Peki bu zillet ittifakının içinde FETÖ var mı? Var. Bu ittifakı FETÖ kurmadı mı? Onlar kurdu. Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan MHP ve AK Parti Türkiye'yi 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaştırmaya çalışıyor."

- "Milletimiz bunlara geçit vermez"

Açılışa katılanlara "Zillet ittifakının içindeki hainler Türkiye'yi bölmek için çalışmıyorlar mı?" diye soran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Peki siz bunlara geçit verecek misiniz? Nasıl biz PKK, DHKP-C, PYD, YPG'yi inlerine çukurlarına gömdüysek, sizler de bunları sandıkta, 31 Mart'ta gömmeyecek misiniz? Bu ittifakın içindeki partileri bir kenara bırakıyorum? Ne kadar hain varsa, ne kadar bölücü varsa, ne kadar terör örgütü varsa, bunların içinde. Alanyalılar teröristlerin içinde olduğu bir ittifaka oy vermez, vermeyecek. İşte daha fazla anlatmama gerek var mı? Cumhur İttifakı'na destek vermeniz için başka bir şey söylememe gerek var mı? Siz müsterih olun, milletimiz bunlara geçit vermez. Alanyalılar, Antalyalılar geçit vermeyecek. Siz müsterih olun, arkadaşlarımızı tekrar iş başına getirin. Biz onlarla beraber Adem Murat Yücel ve Menderes Türel ile beraber Alanya'yı ve Antalya'yı ihya etmeye devam edeceğiz."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve vatandaşların katıldığı açılış, dua ve ardından kesilen kurdele ile gerçekleşti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ak parti Alanya

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