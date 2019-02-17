Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milletin bekası için kurulmuş Cumhur İttifakı'na kim ihanet ederse bedelini öder. Bu süreçte kendisini düşünenler ve sadece koltuk sevdalısı olanlarla bizim işimiz olmaz. Trenden inenler de bir daha bu trene binemez." dedi.

Antalya'daki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Korkuteli ilçesindeki Cumhur İttifakı seçim merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, MHP ve AK Parti'nin milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptıkları Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde de devam ettiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın ülkenin birliği, beraberliği ve bekası için kurulmuş bir ittifak olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bu ittifak vatanı, milleti ve bayrağı için canını vermeye hazır insanların kurduğu yerli ve milli bir ittifaktır. Bu ittifakın içerisinde teröristler yoktur ve olamaz. Millet İttifakı'nın içinde PKK var mı? Var. Teröristler var mı? Var. DHKP/C var mı? Var. TİKKO'su var mı? Var. Bilumum ne kadar terör örgütü varsa, o ittifakı destekliyor. Neden? Çünkü o ittifakın amacı da yapmak, imar etmek değil, yıkmak, devirmek. Teröristlerin amacı ne? Onlarınki yıkmak, yakmak değil mi? Peki bu hainlere izin verecek miyiz? Onları sevindirecek miyiz? O zaman çok çalışmamız lazım." diye konuştu.