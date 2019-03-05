HABER

"Cumhur İttifakı'na oy veren her bir kardeşim benim kardeşimdir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:58 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "İster öbürüne, ister buna oy veren herkes, bu ülkenin şerefli bir vatandaşıdır. Bugün Cumhur İttifakı'na oy veren her bir kardeşim, benim kardeşimdir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İster öbürüne, ister buna oy veren herkes, bu ülkenin şerefli bir vatandaşıdır. Bugün Cumhur İttifakı'na oy veren her bir kardeşim, benim kardeşimdir." dedi.

Akşener, çeşitli programlara katılmak için geldiği Isparta'da, Yalvaç ilçesini ziyaret etti.

İlçe meydanında halka hitap eden Akşener, gençlere "Mutlaka sandığa gidin ki işsizlikten kurtulabilesiniz. Bu gidişe 'dur' demek için yerel seçimler bir fırsat." diye seslendi.

Akşener'e keçeden yapılmış, üzerinde İYİ Parti logosu bulunan tablo ve deriden yapılmış çanta hediye edildi.

Ardından Gelendost ilçesine geçen Akşener, ilçe meydanındaki konuşmasında, yerel seçimlerin vatandaşlar için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Akşener, "Aranızda elbette bu ittifaka oy veren vardır, adına Cumhur İttifakı denilen. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin ittifakına oy veren elbette vardır. İster öbürüne, ister buna oy veren herkes, bu ülkenin şerefli bir vatandaşıdır. Bugün Cumhur İttifakı'na oy veren her bir kardeşim, benim kardeşimdir. Siyasi olarak farklı tutumlar alabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Isparta'nın demokrasinin kalesi olduğunu söyleyen Akşener, şöyle devam etti:

"Karşınızda Doğru Yol şapkası olan, Milliyetçi Hareket Partisi şapkası olan ve İYİ Parti’nin genel başkanı olarak birisi duruyor. 25 yıldır aktif politika yapıyorum. Bu arkadaşları tanıyorum. Şu kulağı çektiğiniz takdirde, burada söylüyorum, Gelendost'ta gelenin de gidenin de haddi hesabı olmayacak. İnsan ağırlamaktan canınız çıkacak. Onun için bu bir fırsat. Adayların lütfen hizmetlerini, projelerini yarıştırın. Adayların içerisinde size en iyi hizmeti verebilecek, kabiliyetlerine bakın."

- "Unutursan gözlüğünü kırarım"

Konuşması sırasında İYİ Parti Isparta Belediye adayı Gökmen Gökmenoğlu'nu yanına çağıran Akşener, Gökmenoğlu’na "Bu ilçeyi unutmayacaksın değil mi? Unutursan gözlüğünü kırarım." dedi.

Konuşması esnasında yanına gelen bir CHP'li ilçe başkanın "CHP'nin desteğiyle alacağız." sözüne Akşener, "Millet İttifakı'nı gagalıyorlar ya başkanım. Gökmen'e de oy vereceksiniz. Sadece Gelendost'ta değil. İstanbul'u, Ankara'yı, Isparta'yı alıyoruz. 'Gelendost'u da alıyoruz' diyorsun. Buraya bir şahit tuttum. Seni de şahit tutuyorum. Şefika'ya (İYİ Parti Gelendost İlçe Belediye Başkan adayının küçük kızı) partiyi taşlatırım." karşılığını verdi.

- "1 Nisan günü birbirinizin yüzüne bakacaksınız"

Akşener, buradan Eğirdir ilçesine geçti. Esnaf ziyareti yapan Akşener, vatandaşlarla sohbet edip, ikram edilen çayı içti.

Vatandaşların isteği üzere sokakta bir konuşma yapan Akşener, partililere birbirlerini incitecek söz söylememelerini tavsiye etti.

Belediye seçimlerinin "kim daha iyi hizmet eder" yarışı olması gerektiğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"1 Nisan günü birbirinizin yüzüne bakacaksınız, birbirinizle dostluğunuz arkadaşlığınız devam edecek. Ama elbette bugün Tuba Karaca Başkan'a oy istemek için buradayız. Ben bu kıza kefilim, Eğirdir'in kaynaklarını doğru kullanacağına eminim. Yandaşları kayırmayacağına eminim, bu yönde bu kıza kefilim. Doğru işler, doğru projeler yapacağına eminim. Liyakate dikkat edeceğine eminim. İster Cumhur İttifakı'na ister Millet İttifakı'na isterse başka bir siyasi partinin adayına oy verin. Oy veren herkes bizim kardeşimizdir. Bu vatanın, bu ülkenin şerefli bir üyesidir. Dolayısıyla çirkin, ayrıştırıcı sözlere prim vermeyiniz. Bizim partimizde demokrasi yüksektir. Burada 'Sokakta konuş' dediler, konuşuyorum. Tayyip Bey böyle bu şekilde konuşsun, Devlet Bey böyle konuşma yapsın, ben adımı değiştireceğim."

Akşener, belediye başkan adayından Eğirdir Gölü'nün etrafını da Eğirdirlinin para kazanacağı bir hale dönüştürmesini isteyerek, "İsviçre'den güzel bir yerdesiniz. İklimi güzel, huzurlu, her şeyi güzel. Doğru hizmetler yapılacağına inanıyorum. dedi.

Akşener, buradaki programının ardından 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Atabey ilçesi İslamköy'deki Çalca Tepe'de bulunan mezarını ziyaret edip, dua okudu.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Bahçelievler'de cinayete kurban giden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandıBahçelievler'de cinayete kurban giden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Devlet Bahçeli seçim startına Söğüt’ten verecekDevlet Bahçeli seçim startına Söğüt’ten verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hitap ısparta ilçe İYİ parti Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası

Mide bulandıran olay! Henüz 15 yaşında

Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Yunanistan'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı!

Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı

Yol ortasında can pazarı! Korkunç kaza

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Bu acıya yürek dayanmaz!

Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı: 8 sivil yaralandı

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.