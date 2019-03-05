İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İster öbürüne, ister buna oy veren herkes, bu ülkenin şerefli bir vatandaşıdır. Bugün Cumhur İttifakı'na oy veren her bir kardeşim, benim kardeşimdir." dedi.

Akşener, çeşitli programlara katılmak için geldiği Isparta'da, Yalvaç ilçesini ziyaret etti.

İlçe meydanında halka hitap eden Akşener, gençlere "Mutlaka sandığa gidin ki işsizlikten kurtulabilesiniz. Bu gidişe 'dur' demek için yerel seçimler bir fırsat." diye seslendi.

Akşener'e keçeden yapılmış, üzerinde İYİ Parti logosu bulunan tablo ve deriden yapılmış çanta hediye edildi.

Ardından Gelendost ilçesine geçen Akşener, ilçe meydanındaki konuşmasında, yerel seçimlerin vatandaşlar için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Akşener, "Aranızda elbette bu ittifaka oy veren vardır, adına Cumhur İttifakı denilen. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin ittifakına oy veren elbette vardır. İster öbürüne, ister buna oy veren herkes, bu ülkenin şerefli bir vatandaşıdır. Bugün Cumhur İttifakı'na oy veren her bir kardeşim, benim kardeşimdir. Siyasi olarak farklı tutumlar alabilirsiniz." ifadesini kullandı.