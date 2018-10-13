"Cumhur İttifakı'na verilen önem hepimiz tarafından ifade ediliyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mahalli idareler seçimlerinde ittifak görüşmelerine ilişkin, "Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de bir formüle dönüşüp dönüşmeyeceği, dönüşürse nasıl bir formüle dönüşeceğiyle ilgili konu aynı şekilde kendi doğal akışı içerisinde devam ediyor. Orada bir aksama yok, herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, mahalli idareler seçimleriyle ilgili ittifak konusunda heyetlerin belli konuları olgunlaştıracağını söyledi.

Heyetlerin yapılan görüşmeyle ilgili sunumlarını genel başkanlara yaptıklarını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla o bahsettiğimiz ittifakla ilgili yani Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de bir formüle dönüşüp dönüşmeyeceği, dönüşürse nasıl bir formüle dönüşeceğiyle ilgili konu aynı şekilde kendi doğal akışı içerisinde devam ediyor. Orada bir aksama yok, herhangi bir sıkıntı yok. Zaten Cumhur İttifakı'na verilen önem her iki heyet tarafından da hepimiz tarafından da ifade ediliyor. Ama Cumhur İttifakı'nın her somut olayda nasıl bir sonuç doğuracağı, nasıl bir sonuca evrileceğiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu konuda da tabii arayış sürüyor. Yani bu yerel seçimlere dönük olarak bir formül üretilebilir mi, üretilirse nasıl olur bunla ilgili arkadaşların çalışmaları sürüyor."