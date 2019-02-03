Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhur İttifakı'nda gizli pazarlık yok. PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüne karşı içeride ve dışarıda dimdik duran bir birlik ruhu var." dedi.

Oktay, Kahramankazan Belediyesi önünde halka hitabına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladı.

Kahramankazan'ın, 15 Temmuz'da bir tarih yazdığını, vatan, bayrak ve millet için 9 şehit verdiğini anımsatan Oktay, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Ülkesini, milletini, geleceğini zerre kadar tehditte gören, sağına, soluna, arkasına, önüne bakmadan "ben buradayım" diyerek canını feda eden bir ilçenin insanlarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Oktay, "Şehitler ölmez. Gerek sınırları içinde gerek sınırları dışında kendisine yan bakacak biri varsa değil dokuz, değil dokuz bin, 90 bin şehidini vermeye hazır bir Türkiye var. Kahramankazan da bunun sadece örneklerinden biri." diye konuştu.

Oktay, kendisini Kahramankazan'ın bir hemşehrisi olarak gördüğünü, ilçenin sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalıştığını söyledi.