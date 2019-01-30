Cumhur İttifakı’nda Yıldırım’ın İstifası ve Karşılıklı Jestler

Binali Yıldırım ise, istifa etmesine ilişkin çağrıya ilk önce “Seçim siyasi faaliyet değil” yanıtı vermesiyle kamuoyunu şaşırtmış ve hukuka aykırılık olmadığını savunmuştu. Yıldırım, dün gece CNNTürk’te katıldığı yayında 18 Şubat’ta istifa edeceğini açıkladı. Yıldırım, “Mevzuatta Meclis Başkanı'nın belediye başkanına adaylığı düşünülmemiş. Kanuna yazılmamış. Belediye başkan adaylığım açıklandığında herkes şaşırdı. Kimisi herhangi bir yasak yok, belediye başkanı adayı olabilir, istifa etmesine gerek yok dedi. Bir kısmı da istifa etmesi gerekir dedi. Benim istifam meselesiyle vatandaşın gündeminin iştigal edilmesi canımı çok sıkıyor. İstanbul'u konuşmamız gerekirken, anlamsız yere benim istifa edip, etmeyeceğim konuşuluyor. Karar verdim aday başvurum yapıldığından itibaren resmi tarih 18 Şubat'ta Meclis'teki başkanlığımı bırakacağım. İstifa edeceğim” dedi.

Bahçeli’den Yıldırım’a destek mesajı

MHP Lideri Bahçeli, bugün Yıldırım’ın istifa kararı konusunda, diğer partilerce konuya ilişkin kara propaganda yapıldığını ileri sürdü. Bahçeli, “Sayın Meclis Başkanımız çok sağlıklı bir görüş ortaya koymuştur. '18 Şubat'ta adaylık müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevimden istifa edeceğim ve belediye başkanlığı çalışmalarına hız vereceğim' ifadesini kullanmıştır. Bu faziletli, erdemli bir davranıştır. Çok propagandanın tesiri altında kalmayan, sağlam bir iradedir. Onun için bu düşüncesine hep beraber saygı duymalıyız. Bundan sonra aday olup olmayacağı, olması hukuki midir değil midir, Anayasaya uygun mudur değil midir tartışmalarına son vermek gerekir. Böyle bir durumda anlaşılıyor ki Şubat'ın 18'inde Sayın Meclis Başkanımız İstanbul Büyükşehir Başkan adayı olarak görevini sürdürebilmesi için gerekli olan hukuki adamı atmış ve Meclis Başkanlığı sorumluluğunu yine bir başka kardeşimizin yönetimine bırakabileceği anlayışını ortaya koymuştur” diye konuştu.