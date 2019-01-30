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Cumhur İttifakı’nda Yıldırım’ın İstifası ve Karşılıklı Jestler

30.01.2019 18:05 | Son Güncelleme

İktidardaki AK Parti ile TBMM’deki üçüncü parti MHP’nin yerel seçimlerdeki “Cumhur İttifakı” işbirliğinde hafta ortasında karşılıklı jestler ön plana çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’ndan istifa edeceğini açıklaması da olumlu karşılandı

Cumhur İttifakı’nda Yıldırım’ın İstifası ve Karşılıklı Jestler

İktidardaki AK Parti ile TBMM’deki üçüncü parti MHP’nin yerel seçimlerdeki “Cumhur İttifakı” işbirliğinde hafta ortasında karşılıklı jestler ön plana çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’ndan istifa edeceğini açıklaması da olumlu karşılandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün parti olarak aday çıkarmadıkları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki’ye destek ziyaretinde bulundu. Bu ziyaretten dakikalar öncesinde Özhaseki’nin seçim bürosuna Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın el sıkışma fotoğrafı asılması dikkat çekti.

Böylece AKP cephesi, MHP Lideri’nin ziyaretiyle Özhaseki’nin “Ankara’da Cumhur İttifakı adayı olduğu” mesajını verme çabasına karşılık, son anda liderler fotoğrafıyla seçim bürosunda ittifak vurgusu yapıldı.

“Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı” konumundaki Binali Yıldırım’ın adaylığı konusunda ise, halen Meclis Başkanlığı görevini sürdürmesi nedeniyle Anayasa’nın 94’ncü maddesindeki “TBMM Başkanı’nın tarafsızlığı” hükmüne aykırılık tartışması yaşanıyordu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 29 Aralık’ta Yıldırım’ın adaylığı gündeme geldiğinden bugüne TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmesi gerektiğini savunuyordu.

Binali Yıldırım ise, istifa etmesine ilişkin çağrıya ilk önce “Seçim siyasi faaliyet değil” yanıtı vermesiyle kamuoyunu şaşırtmış ve hukuka aykırılık olmadığını savunmuştu. Yıldırım, dün gece CNNTürk’te katıldığı yayında 18 Şubat’ta istifa edeceğini açıkladı. Yıldırım, “Mevzuatta Meclis Başkanı'nın belediye başkanına adaylığı düşünülmemiş. Kanuna yazılmamış. Belediye başkan adaylığım açıklandığında herkes şaşırdı. Kimisi herhangi bir yasak yok, belediye başkanı adayı olabilir, istifa etmesine gerek yok dedi. Bir kısmı da istifa etmesi gerekir dedi. Benim istifam meselesiyle vatandaşın gündeminin iştigal edilmesi canımı çok sıkıyor. İstanbul'u konuşmamız gerekirken, anlamsız yere benim istifa edip, etmeyeceğim konuşuluyor. Karar verdim aday başvurum yapıldığından itibaren resmi tarih 18 Şubat'ta Meclis'teki başkanlığımı bırakacağım. İstifa edeceğim” dedi.

Bahçeli’den Yıldırım’a destek mesajı

MHP Lideri Bahçeli, bugün Yıldırım’ın istifa kararı konusunda, diğer partilerce konuya ilişkin kara propaganda yapıldığını ileri sürdü. Bahçeli, “Sayın Meclis Başkanımız çok sağlıklı bir görüş ortaya koymuştur. '18 Şubat'ta adaylık müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevimden istifa edeceğim ve belediye başkanlığı çalışmalarına hız vereceğim' ifadesini kullanmıştır. Bu faziletli, erdemli bir davranıştır. Çok propagandanın tesiri altında kalmayan, sağlam bir iradedir. Onun için bu düşüncesine hep beraber saygı duymalıyız. Bundan sonra aday olup olmayacağı, olması hukuki midir değil midir, Anayasaya uygun mudur değil midir tartışmalarına son vermek gerekir. Böyle bir durumda anlaşılıyor ki Şubat'ın 18'inde Sayın Meclis Başkanımız İstanbul Büyükşehir Başkan adayı olarak görevini sürdürebilmesi için gerekli olan hukuki adamı atmış ve Meclis Başkanlığı sorumluluğunu yine bir başka kardeşimizin yönetimine bırakabileceği anlayışını ortaya koymuştur” diye konuştu.

Bahçeli, ayrıca Yıldırım’dan boşalacak TBMM Başkanlığı için AKP kimi aday gösterirse o kişiye oy vereceklerini de açıkladı.

Ankara’da Özhaseki’nin adaylığına MHP’nin tüm teşkilatı ve camiasıyla destek vereceğini söyleyen Bahçeli, mahalli seçimleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devamı ve yerleşmesi açısından önemli gördüğünü de dile getirdi.

Ankara adayı Özhaseki de, Bahçeli gibi bu seçimi belediye başkanlığı seçimi ötesindeki anlamıyla değerlendirdiklerini belirterek, destek ziyareti için teşekkür etti.

Mahir Ünal: ‘’Binali bey üzerinde bir bardak suda fırtına kopardılar’’

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, yarın Ankara’da gerçekleşecek 81 ilin adaylarını tanıtım toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu konuda maalesef geçmişte, bu yaşanan süreçte Binali Bey üzerinde bir bardak suda fırtına kopardılar. Binali Bey vakti ve saati geldiğinde kararını verdi ve açıkladı” dedi.

Ünal, AKP’nin yerel seçimler kampanya stratejisi içinse “Çevreye duyarlı, çevreyi yaşatmak ve korumak odaklı bir kampanya olacak. Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan, çevreye rahatsızlık vermeyen bir kampanya olacak. Bizim seçim kampanyamız çevre dostu, dijital, anlık veri alışverişi ve gündemi hızlı bir şekilde takip edebilen ve domine edebilen bir karakterde gerçekleşecek” bilgisini verdi. Ünal, ayrıca akadaylar.com internet sitesi aracılığıyla kampanya materyallerini de kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

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