Cumhur İttifakı’ndan dağ ilçelerine çıkarma

Cumhur İttifakı AK Parti Bursa ve MHP kadroları Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerini ziyaret etti.

İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, dağ ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Orhaneli ilçesini ziyaret eden Cumhur İttifakı temsilcileri muhtarlar, STK’lar ve esnafla bir araya geldi. Daha sonra bir fabrika ziyaretinin ardından vatandaşlarla selamlaştı.

Ala pazardan alışveriş yaptı

Öte yandan pazarcı esnafı ziyareti sırasında Ala, alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Pazardan köy ekmeği, yumurta, peynir alan Ala, vatandaşların isteklerini dinledi. Orhaneli’deki vatandaşlar Ala, Mesten, Salman ve Kalkancı’ya yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Orhaneli ilçesinde seçim ofisi açılışı da gerçekleştirildi.

Büyükorhan’dan tam destek

Orhaneli ziyaretinin ardından Ala, Mesten ve Salman Büyükorhan ilçesini de ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla buluştuktan sonra muhtarlar ziyaret edildi. Yenice Mahallesi’nde ise tam bir coşku yaşandı. Mahalle halkı Cumhur İttifakı’na tam destek verirken, protokol coşkulu biçimde karşılandı. Burada yapılan coşkulu mitingin ardından son durak Harmancık ilçesi oldu. Harmancık ilçesinde de esnaf ziyaretinin ardından ve STK temsilcileri ve esnafın katıldığı akşam yemeği ile program sona erdi.