Cumhur İttifakı'ndan İstanbul'da Miting

Cumhur İttifakı, 31 Mart Seçimleri öncesi en büyük mitingini İstanbul’da yaptı. İttifakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sonra Yenikapı Meydanı’nda sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alanda 1 milyon 600 bin kişi olduğunu açıkladı. Konuşması sırasında İstanbul’un kendisi belediye başkanı seçilmeden önceki dönemiyle son 25 yılını mukayese eden videoları gösteren Cumhurbaşkanı, 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla’da 6 milyar yatırım bedeli olan Biyoteknoloji Vadisi kuracaklarını, Bayrampaşa'da teknoloji tesisi ve Pendik'te teknoloji geliştirme merkezi oluşturacaklarını, Film Platosu inşa edeceklerini, Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak uluslararası organizasyonlara açacaklarını açıkladı. Erdoğan: “Finans sektöründe provokatif işlere girenler çok ağır bedeller ödersiniz” Cuma günü dolarda yaşanan ani tırmanışın ardından SPK’nın JP Morgan hakkında BDDK’nın da adını açıklamadığı bankalar hakkında başlattığı soruşturmalara da değinen Erdoğan, “Bu ara birileri gene bizi provoke etmeye çalışıyor. Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar. Bakın bugün onlara sesleniyorum. Ey finans sektörü içinde olanlar kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, şöyle böyle olacak diyerek provokatif işler içine giriyorsanız çok ağır bedel ödersiniz. Hepinizin kimliğini, neler yaptığını biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı, seçim sonrası bunun faturasını ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz, aldatamayacaksınız. Biz paramıza sahip çıkacağız. Bunların oyunlarına gelmeyeceğiz. Faturayı bunlara ödeteceğiz. Bütün çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. İşte faturayı ödeyecekler. Lami cimi yok” dedi.

Erdoğan’dan AKP tabanına: “Kırgınlık, dargınlık yok” Konya mitinginde seçmenlerine “dönem ders verilecek dönem değil” diyen Cumhurbaşkanı bu kez de “kırgınlık, dargınlık yok; şimdi birlik zamanı” diyerek seçmenini sandığa gitmeye motive etmeye çalıştı. CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yorum yapmayan Erdoğan, İzmir adayı Tunç Soyer hakkında ise “İzmir’de oraya rastgele, kenar köşe oradan bir tane ilçe belediye başkan adayını getirdi, aday yaptı. Hakkındaki spekülasyonlar çok ileri. Öyle mi? Terör örgütüyle el ele iç içe geçmişi itibariyle ne yazık ki kirli. Böyle birisini İzmir’e layık gördüler. Denizli’de büyükşehir belediye başkanlığı yapmış, milletvekilimiz, daha sonra Ekonomi Bakanımız olmuş Nihat Zeybekci’yi getirdik. Sıradan isimler olmaz. Ama Bay Kemal’in böyle bir yönetim kabiliyeti yok” dedi. Bahçeli’den Yeni Zelanda saldırısı yorumu, “Katiller, gelin de dedeleriniz gibi sizi de yerin dibine indirelim” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise konuşmasında Yeni Zelanda’daki terör saldırısına ağırlıklı olarak yer verdi.

Bahçeli, “Zalimler boş durmuyor, hainler boşa zaman geçirmiyorlar. Türk ve İslam düşmanları çevremizde vızır vızır geziyorlar. 15 Mart’ta Yeni Zelanda’da iki camiye hunharca saldırı düzenlendi. Alçak teröristler, 630 yıl önceki Kosova Savaşı'nın kinini tutuyorlardı. Barbar Haçlılar, 336 yıl önceki Viyana Kuşatmasının öfkesini taşıyorlardı. Ey katiller gelin de görelim, gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim. Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Bununla birlikte Kürdistan diye bir yer de asla olamayacaktır. İstanbul, Müslüman Türk milletinin namus timsalidir, hilalimizin şerefidir. Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız, ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız” dedi. Bahçeli: “Kürt kökenli vatandaşlarımız PKK’nın siyasi aparatı HDP’ye şamar indirecektir” “ABD etrafımızı mayınlıyor, Avrupa Birliği içimizi karıştırıyor, bazı Körfez ülkeleri sabrımızı test ediyordu, ayrı düşemezdik” sözleriyle Cumhur İttifakı’nın neden kurulduğunu anlatan MHP lideri, İyi Parti ve CHP’yi “zillet ittifakı” olarak nitelemeye devam ederken HDP’nin Kürtlerin tek temsilcisi olmadığını söyledi:

“Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder, zilleti reddeder, PKK'nın siyasi aparatı HDP’ye şamarı indirir, inşallah da bunu yapacaklardır. İstanbul'da PKK'ya geçit yoktur, FETÖ'ye müsamaha yoktur. İstanbul'da sözde demokrasi gücü, sözde sandık ittifakı adı altında zilletin öne çıkmasına asla müsaade verilmemelidir. Zillet ittifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır.” AKP’li seçmen: “Mutfakta enflasyon var ama bunlar komplo” Sabahın erken saatlerinden itibaren miting alanını dolduranlar parti bayrakları yerine Türk bayraklarını tercih ettiler. Özellikle kadınların ağırlığı dikkat çekiciydi. Onlardan biri olan Dilek Beşli, niçin Yenikapı’ya geldiğini şöyle anlattı: “Bu vatanın sahip olmadığını göstermek için buradayız. 15 Temmuz’daki saldırıyı atlattığımız gibi ekonomideki saldırıyı atlatacağız. Üzerimize oynadıklarını oyunların farkındayız. Evet ekonomide sıkıntı var, mutfakta enflasyon var ama bunlar komplodur.” “İşsizler maaşları beğenmediği için çalışmıyor, yoksa işsizlik sorunu yok”