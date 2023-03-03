Cumhur İttifakından Kızılay'a gündem yaratacak 'çadır' tepkisi! İstifa çağrısında bulunan Destici: "Burada akıl devre dışı kalmış"

Depremler sonrası binlerce bina yıkılıp insanlar evinden oldu. Binaları yıkılmasa da peş peşe gerçekleşen depremler daha fazla sayıda insanı tedirgin etti ve çadır ihtiyacı bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri haline geldi. Bölgeden uzun süre çadır ihtiyacı olduğu yönünde açıklamalar gelirken Kızılay'ın depremin 3. günü AHBAP derneğine çadır sattığı ortaya çıktı.

İSTİFA ÇAĞRISI

Çadır satışı tartışmaları da beraberinde getirdi. Konu siyasetin de gündemine taşınırken muhalefet partileri satışta yönelik tepkilerini dile getirdi. Bu sırada Cumhur İttifakının ortaklarından Mustafa Destici de Kızılay'ı eleştirip yönetimi istifaya çağırdı.

"BURADA AKIL DEVRE DIŞI KALMIŞ"

Destici, Fox Haber'de İlker Karagöz'ün sorularıyla gündemi değerlendirirken olaya ilişkin "Kabul edilir bir şey değil" yorumunu yaptı. Destici konuşmasının devamında tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Kızılay'dan, yöneticilerinden beklenen nedir? Bu deprem olduktan sonra, depolarında kaç tane çadır varsa tamamını bir saniye bile bekletmeden bölgeye sevk etmeleri gerekirdi. Daha sonra imal ettikleri hepsini de hiçbir yere satmadan direkt bölgeye ücretsiz olarak göndermeleri gerekirdi. Burada akıl devre dışı kalmış, çok açık ve net söyleyeyim.



Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı liderleri deprem bölgesini birlikte ziyaret etmişti.

"HERKES BİLİYOR GEREĞİNİN NE OLDUĞUNU"

Sorumluluk sahibi olanların gereğini yerine getirmesi gerekir. Herkes biliyor gereğinin ne olduğunu. Mutlaka, sorumluluklarının gereği neyse, görevini daha ehil, daha güzel şekilde yapabilecek kadrolara bırakmaları gerekir.

"BURADA BİR VEBAL VAR"

Çünkü aynı zamanda burada bir vebal vardır. 'Çadırı sattığımız dernek de zaten çadırı götürüp depremzedelere kuruyor' gibi bir savunma olmaz. Burada önemli olan Kızılay'ın ne yaptığıdır, vatandaş ona bakıyor, sonrasının bir anlamı yok.

"NETİCEDE HAYIR KURUMU, BAĞIŞLARLA YÜRÜYOR"

Gıda için de aynısı, elinde ne varsa tamamını deprem bölgesine sevk etmesi gerekir. Neticede bir hayır kurumu, bağışlarla yürüyor.

"BİRİLERİ DOĞRU BULABİLİR, BEN BULMUYORUM"