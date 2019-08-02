Cumhur İttifakı’ndan Yeni Hamle mi Geliyor?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile birlikte “Cumhur İttifakı” işbirliğinde iktidar cephesinde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli’nin İyi Parti’deki ülkücü ‘dava arkadaşlarına’ geri dönün çağrısı siyaseti hareketlendirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde beşinci büyük gruba sahip olan İyi Parti, 3 Ağustos Cumartesi günü olağanüstü kurultaya gidiyor. 1060 delegenin oy kullanacağı kurultayda, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri yeniden seçilecek.
Kurultaydan iki gün önce Twitter hesabından eski partililerine çağrıda bulunan Bahçeli, ‘davamız hak davası, hakikat davası, Allah davası’ diyerek eski ülküdaşlarını heyecanla tokalaşmak için ‘‘üç hilal’’e davet etti.
‘‘Geri dönün’’
Devlet Bahçeli, MHP’yi ülkücüler için esas adres olarak göstererek, İyi Partililer’e özet olarak şu mesajları verdi:
‘‘Zaman olmuş kırgınlıklar, kızgınlıklar ve küslükler vasat bulmuştur. Zaman olmuş kopuşlar, kırılışlar ve kayışlar yaşanmıştır. Ana gövde sağlam olduğundan, fazilet ve fikriyat derinlere tutunduğundan dönem dönem şiddeti artan fırtınalar hamd olsun tesirsiz kalmıştır. MHP’den kopan dava arkadaşlarımız 25 Ekim 2017’de İYİ Parti’yi kurmuşlardır.
CHP ve HDP ile ittifak hiçbir vicdan sahibi ülküdaşımın kabullenemeyeceği bir gaflet olarak hafızalara kazınmıştır. Bir inat ve öfke uğruna aklı çelinen, makam ve mevki vaatleriyle davasından koparılan kardeşlerimin hüsranları şahsımı her zaman kaygılandırmış ve düşündürmüştür.
Çağrım şudur, fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.’’
Akşener MHP’nin çağrısını Erdoğan’a sordu: ‘‘Yine ne dedin bu arkadaşa?’’
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Bahçeli’nin Twitter mesajları ardından yine Twitter aracılığıyla partisine yönelik MHP’ye dönüş çağrısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek yanıt verdi.
Ankara kulislerinde Bahçeli’nin çağrısını “Cumhur İttifakı’nın hamlesi” olarak gördüğü vurgulanan Akşener’in mesajında Erdoğan’ı etiketlediği ve “Sayın Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa?’ mesajını paylaştığı görüldü.
Akşener, daha sonra da İyi Parti resmi hesabının yayınladığı ve kendisini gülerken gösteren bir videoyu takipçileriyle paylaştı.
Türkkan: ‘‘Kasım’da seçime hazırlanın’’
İyi Parti cephesinden en ilginç çıkış ise TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’dan geldi.
Türkkan da, “Herkes soruyor ‘neler oluyor’ diye. Kasım’da seçime hazırlanın..!” görüşünü Twitter aracılığıyla paylaştı. Türkkan, Bahçeli’nin bu girişimini 23 Haziran Yerel Seçimleri sonrasında erken seçim hazırlığı olarak yorumlayan isimlerden birisi oldu.
Paçacı: ‘‘Art niyetli bir hamle, çaresizlik göstergesi, ayıp’’
İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ise yazılı açıklamayla Bahçeli’nin açıklamasına yanıt verdi. Paçacı, Bahçeli’nin çağrısını kötü niyetli bulduklarını belirterek, şunları ifade etti:
“MHP Genel Başkanı’nın bu yaklaşımı her şeyden önce ciddiyetten uzaktır. Bir partinin genel başkanının, kurumsal bir başka partiye, kurultayından iki gün önce böylesine art niyetli bir hamlede bulunması, çaresizlik göstergesidir, ayıptır.
Kendi partisinde, delegesinin iradesini hiçe sayan, delegesine güvenmeyip, kurultaydan imtina edenlerin, bir başka partinin kurultayını hedef alması hayra alamet değildir.
Türk siyaseti ve muhatabı olan Türk Milleti, ciddiyeti ve dikkati hak etmektedir. Bu tavır, 50 yıllık bir partinin genel başkanına yakışmaz. ’’
İyi Parti kopuşlar olmuştu şimdi gözler hafta sonunda
Bu arada Meral Akşener liderliğinde Türkiye siyasetinde 25 Ekim 2017’de kuruluşuyla birlikte en genç siyasi partilerden birisi olan İyi Parti, geçen yıl 24 Haziran Genel Seçimleri’nde ana muhalefet partisi CHP’yle “Millet İttifakı” cephesinde yer alarak Meclis’e de girebilmişti.
Ancak İyi Parti, seçimde beklenildiği oy oranına ulaşılmadığı gerekçesiyle seçim sonrasında çalkantılı bir dönem yaşadı.
İlk önce istifa kararı alan ancak partililerce yapılan çağrılar gerekçesiyle vazgeçtiğini açıklayan Meral Akşener’in liderliği 12 Ağustos 2018’de İyi Parti’nin 2. Olağanüstü Kongresi’nde pekiştirmesiyle bu dönem geride bırakıldı.
Yine de TBMM’de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal haricinde 41 milletvekiliyle temsil hakkı elde eden İyi Parti, iki ay içerisinde iki vekilini kaybetti.
İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, TBMM’nin açılış gününde Bahçeli’nin elini öpmesiyle dikkat çekmesi üzerine istifa ederek 14 Ağustos 2018’de MHP’ye geçti.
İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker de, 31 Ağustos 2018’de istifa ederek, bağımsız vekil oldu.
Son olarak 23 Haziran Yerel Seçimleri sonrasında ise yönetimde çatırdama olduğu iddiası gündeme geldi. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, genel başkanlık görevinden istifa etti.
Şimdi TBMM’deki mevcut sandalye sayısı 39 olan İyi Parti’nin bu hafta sonundaki kongre sonrasında kan kaybı yaşayıp yaşamayacağı merak konusu.
Devlet Bahçeli’nin Twitter’dan İyi Parti’ye yaptığı çağrının tamamı:
“MHP yarım asırlık varlığıyla, ahlaki tutarlılığıyla, anıtlaşan ilke ve ülküleriyle Türkiye’nin en köklü siyasi müesseselerinden birisidir. Aynı zamanda Türk milletine mensubiyet şuurunu müstesna bir onurla özümsemiş büyük bir davanın bayraklaşmış halidir.
Tarih boyunca üç hilal kardeşliğin adı, kaynaşmanın adresi, kucaklaşmanın adaleti olmuştur. Nitekim üç hilal varsa huzur vardır, umut vardır, birlik ve dayanışma ruhu vakarını mahfuz tutmuştur. Bu gerçekler şerefli mazimizin iftihar vesikasıdır.
Özellikle siyasi müesseselerin gelişmesi bazen onlarca, bazen de nesiller boyunca sürmüştür. MHP bu gelişmeyi pek çok badireyi atlatarak, pek çok sorun ve sıkıntıyı aşarak başarmıştır. Yarım asrın her sayfası buna müşahit, hatta bunun mübeşşiridir.
Zaman olmuş kırgınlıklar, kızgınlıklar ve küslükler vasat bulmuştur. Zaman olmuş kopuşlar, kırılışlar ve kayışlar yaşanmıştır. Ana gövde sağlam olduğundan, fazilet ve fikriyat derinlere tutunduğundan dönem dönem şiddeti artan fırtınalar hamd olsun tesirsiz kalmıştır.
Elbette dalından kopan yaprağın akıbetini her zaman rüzgâr tayin etmiştir. Bu durum şaşmaz bir hayat ve siyaset gerçeğidir. MHP düştüğü her yerden kalkmasını başarmış, adeta küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir.
Çünkü davamız hak davasıdır, hakikat davasıdır, Allah davasıdır. Millete adanmış ömürlerin, mahkûmiyet ve mağduriyetlere direnmiş asalet ve ahlakın tarihi haklarından vazgeçmesi, tertemiz davasından taviz vermesi akla ve hayale bile getirilemeyecektir.
1 Kasım 2015’ten sonra ağır ve sancılı parti içi meselelerle biteviye meşgul edildiğimiz inkar edilemeyecek bir vakıadır. Bu vahim sürecin travmalarına ve makus sonuçlarına her dava arkadaşımız farklı dozajda muhatap kalmıştır. Yaşananlar üzücüdür, hüzünlüdür, ibret vericidir.
MHP’den kopan dava arkadaşlarımız 25 Ekim 2017’de İyi Parti’yi kurmuşlardır. Ancak geçmişte birlikte yürüyüp, beraberce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın önemli bir kısmı aradıklarını bulamamışlar veya kenara itilmişlerdir. Yola çıkılanlar yolda bulunanlara değişilmiştir.
CHP ve HDP ile ittifak hiçbir vicdan sahibi ülküdaşımın kabullenemeyeceği bir gaflet olarak hafızalara kazınmıştır. Bir inat ve öfke uğruna aklı çelinen, makam ve mevki vaatleriyle davasından koparılan kardeşlerimin hüsranları şahsımı her zaman kaygılandırmış ve düşündürmüştür.
Her ne yaşandıysa geride kalmış, herkes için ders niteliğinde olmuştur. Hadiseleri film şeridi gibi gözümüzün önüne getirdiğimizde bundan hiçbir şahsiyet ve karakter sahibi dava arkadaşımın memnuniyet duymayacağı açıktır, bu kapsamdaki kanaatim de çok güçlüdür.
3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp MHP’ye dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.”
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