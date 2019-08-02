Cumhur İttifakı’ndan Yeni Hamle mi Geliyor?

‘‘Zaman olmuş kırgınlıklar, kızgınlıklar ve küslükler vasat bulmuştur. Zaman olmuş kopuşlar, kırılışlar ve kayışlar yaşanmıştır. Ana gövde sağlam olduğundan, fazilet ve fikriyat derinlere tutunduğundan dönem dönem şiddeti artan fırtınalar hamd olsun tesirsiz kalmıştır. MHP’den kopan dava arkadaşlarımız 25 Ekim 2017’de İYİ Parti’yi kurmuşlardır.

Devlet Bahçeli, MHP’yi ülkücüler için esas adres olarak göstererek, İyi Partililer’e özet olarak şu mesajları verdi:

Kurultaydan iki gün önce Twitter hesabından eski partililerine çağrıda bulunan Bahçeli, ‘davamız hak davası, hakikat davası, Allah davası’ diyerek eski ülküdaşlarını heyecanla tokalaşmak için ‘‘üç hilal’’e davet etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde beşinci büyük gruba sahip olan İyi Parti, 3 Ağustos Cumartesi günü olağanüstü kurultaya gidiyor. 1060 delegenin oy kullanacağı kurultayda, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri yeniden seçilecek.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile birlikte “Cumhur İttifakı” işbirliğinde iktidar cephesinde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli’nin İyi Parti’deki ülkücü ‘dava arkadaşlarına’ geri dönün çağrısı siyaseti hareketlendirdi.

CHP ve HDP ile ittifak hiçbir vicdan sahibi ülküdaşımın kabullenemeyeceği bir gaflet olarak hafızalara kazınmıştır. Bir inat ve öfke uğruna aklı çelinen, makam ve mevki vaatleriyle davasından koparılan kardeşlerimin hüsranları şahsımı her zaman kaygılandırmış ve düşündürmüştür.

Çağrım şudur, fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.’’

Akşener MHP’nin çağrısını Erdoğan’a sordu: ‘‘Yine ne dedin bu arkadaşa?’’

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Bahçeli’nin Twitter mesajları ardından yine Twitter aracılığıyla partisine yönelik MHP’ye dönüş çağrısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek yanıt verdi.

Ankara kulislerinde Bahçeli’nin çağrısını “Cumhur İttifakı’nın hamlesi” olarak gördüğü vurgulanan Akşener’in mesajında Erdoğan’ı etiketlediği ve “Sayın Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa?’ mesajını paylaştığı görüldü.

Akşener, daha sonra da İyi Parti resmi hesabının yayınladığı ve kendisini gülerken gösteren bir videoyu takipçileriyle paylaştı.