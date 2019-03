Cumhur İttifakı’ndan Yenişehir’de gövde gösterisi

Cumhur İttifakı’nın Yenişehir Belediye Başkan adayı Davut Aydın, görkemli bir törenle seçim beyannamesini açıkladı. Aydın, Yenişehir Spor Salonu’ndaki tanıtım toplantısında projelerini açıkladı.

Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehteri ile Kılıç Kalkan Ekibinin konser ve gösterilerinin ilgiyle izlendiği toplantı Ak Parti ve MHP’lilerin yanısıra vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü

Davut Aydın, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı toplantıda 16 ana projesinin yanı sıra alt başlıklarda yer alan projelerinden örnekler verdi.

“Aday gösterilmeseydim, bir dilekçe yazıp bel görevime geri dönerdim. Yine size hizmet etmeye devam ederdim. Parti parti gezip beni aday gösterin asla demezdim. Şu an sizlere, kendime yakışan yerde, Cumhur İttifakındayım" diyen Davut Aydın şöyle konuştu: "AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak içinde bulunduğumuz hassas dönemde oluşturduğu Cumhur İttifakı adayı olmanın gurur ve sorumluluğunu yaşıyorum. Yenişehir’in yüzde 100 desteğini almak istiyorum. El ele, omuz omuza, gönül gönüle; akılla, tutkuyla aşkla çalışıyoruz. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyoruz. Sokak ve köyleri karış karış dolaşıyoruz. Yenişehir kültür ve tarihtir. Şanlı Osmanlı İmparatorluğumuzun kavşak noktasıdır. Bu topraklarda cihan beyliğinin beşiği sallanmıştır. Yenişehir tarihi önemde ve kıymetlidir. Bu kadim şehri hak ettiği yere çıkaracağız. Heyecanlı ve kararlıyız. Heyecanımızı hissetmenizi istiyorum. Şimdiden tüm hemşerilerime teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Yenişehir’i kalkındırıp güzelleştireceğiz. Vatandaşımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. Verilen desteği emanet görüp herkese kucağımızı açacak, herkese aynı nazardan bakacağız. Belediyenin kapılarını Yenişehir’in her evladına açacağız. Sorunlara şifa olmak çözüm üretmek bizlerin görevidir.”

Sözleri sık sık alkışlarla kesilen Aydın, seçim beyannamesinden şu örnekleri verdi:

Kapalı Pazar ve Otopark Alanı: Pazar alışverişleri daha kaliteli ve konforlu olacak. Salı günleri kapalı pazar, diğer günlerde otopark olarak kullanılacak.

Kapalı Hayvan Pazarı: Mevcut Hayvan Pazarı’nın üstü kapatılacak. Yenişehir’e yakışacak bir düzenlemeden geçirilecek.

Şehir ana arterlerinin düzenlenmesi: Bursa, Bilecik, İnegöl ve İznik caddelerinin girişleri ilçemize yakışacak şekilde çevreci bir anlayışla şekillendirilecek ve kaldırım, bisiklet yolu ve ağaçlandırma çalışmaları yapacağız.

Şehir Meydanı ve Yeraltı Otopark Projesi: Santral Park ve Osmangazi Lisesi’nin olduğu bölgede ilçemize bir Şehir Meydanı ve Yeraltı Otopark Projesi kazandıracağız.

Dere Islah Çalışması: İnsanlara temiz ve sağlıklı çevre kazandıracağız.

Düğün salonu projesi: Düğün salonları 15 bin TL civarındadır. Dar gelirli vatandaşımız için 2 katlı bir düğün salonu inşa edeceğiz. 1. Sınıf düğün salonu olacak. Belediye Meclisi kararıyla düğün salonu ücreti 3-5 bin arası olacak. Maddi durumu elverişsiz olanlardan ücret alınmayacak. Bu da Davut Aydın sözü.

Engelsiz Yaşam Alanları oluşturacağız. Bizim baş tacımız olan engellilerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenip çözüm yolları bulacağız.

Yarhisar Köyü Turizm Projesi: Tarihi eserleri turizme kazandıracağız. Buradaki eserleri gün yüzene çıkaracağız. Cennet kanyonu ve Yarhisar Şelalesini turizme kazandıracağız.

Çocuklar için ücretsiz ve kapalı çocuk oyun alanları oluşturulacak.

Akıllı Otobüs Durağı: Yeni otobüs duraklarıyla otobüs beklemeyi daha keyifli hale gelecek. Klimalı, kitap, dergi okunabilecek, internete girebilecek, telefon şarj edilebilecek otobüs saatleri görülebilen tam donanımlı duraklar kuracağız.

Kozdere Mesire Alanı: Oturma alanları, mangal yerleri, çocuk parkaları, mescit, tuvalet ve spor aletleri yer alacak. Vatandaşlarımızın ferah, temiz ve leziz bir ortamda vakit geçirecekleri yer oluşturacağız.

Sinanpaşa Külliyesi Kültür Merkezi Projesi: Sanat evinde müzik, resim, fotoğraf, tiyatro, kısa film, edebiyat atölyeleri ve sergi salonları kuracağız.

El Emeği Göz Nuru Sergisi genişletilecek. El işleri makarna, tarhana salça ve turşuları pazarlayabileceklerdir.

Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi: Böylece ürünler kalite, standart ve sağlık koşullarına uygun pazara çıkacak. Meyve ve sebze üssü olacak. Biber 1 TL, akşam İstanbul’da 5 TL. Aradaki aracıları kaldıracağız. Üreticiden tüketiciye sağlıklı ve ekonomik ürünler sağlayacağız.

Babasultan Parkı Projesi tamamlanması sağlanarak halkın hizmetine sunulacak.

Galericiler Sitesi kuracağız. İstihdamı artırma projesinde çeşitli kurumlarla görüş alışverişiyle istihdam alanları oluşturacağız"

Tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş ise şunları söyledi: “Osmanlı’nın kurulduğu Yenişehir’in güzel insanlarını, millet, memleket devlet, vatan sevdalısı sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhur İttifakı gerçekten anlaşılması gereken bir duruştur. Bu ülkenin terör örgütlerine bırakılmaması adına sahiplenilmelidir. Eşinizi, dost akrabanızı, sadece Bursa’da değil, başka şehirlerde de olabilir, telefonla ulaşın mutlaka onlara da anlatın. Almanya’yla komşu değiliz. Fransa, İtalya, Hollanda’yla değiliz. Bizim komşulara bakan mısınız? Suriye, Irak , İran Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan. Allah aşkına bir tane normal ülke var mı? Bazıları alev alev yanıyor. Biz dimdik ayakta durmaya çalışıyoruz. Komşunuzda yangın var, hem su tutar, hem kendinizi düşündüğünüz için o yangına müdahale edersiniz. Girdik yine gireriz. Bu coğrafya zor coğrafya. İki farklı siyasi parti olmasına rağmen, ülkenin menfaati için bir araya gelindi. Yenişehir’de 10 tane merkez, 61 tane de kırsal mahalle var. Altyapısı eksik olanlar tamamı bitecek. Çok güçlü isimlerimiz var Ankara’da. Her biri bizim için önemli ve değerlidir. Onların gücünü kullanarak hizmet akışını sağlayacağız. Yenişehir’de pazaryeri ve otopark projesi ile sosyal yeşam merkezi projelerimizi hayata geçireceğiz”

MHP Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ise şunları kaydetti: “Yenişehir’in gönlümüzde özel bir yeri var. Belediye Başkanımız Süleyman Çelik’in bilgi, birikim ve tecrübelerinden istifade etmeyi sürdürülecektir. Hakikaten bu seçimler bugüne kadarki seçimlerle asla mukayese edilemeyecek kadar önemlidir. Ülkemiz tarihi bir dönemeçtedir. Bölgesel meseleler giderek ağırlaşıyor. Küresel baskı ve dayatma artıyor. 31 Mart öncesi ülkemizin huzurunu kaçırmak istiyorlar. Sokakları karıştırmayı düşünüyorlar. 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar. Zilletin öne çıkması amacıyla hummalı bir gayret sarf ediyorlar. Şer ittifakının aktörleri beka meselesi olmadığını söylüyorlar. Ateşin ortasında bir ülkeyiz. Bu coğrafya zor bir coğrafyadır. Var olduğumuz günden bu yana beka sorunumuz vardır. Bu asla göz ardı edilmemelidir. Beka demek var oluş, istiklal ve istikbal, milli haysiyet demektir.”