MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhur İttifakı'nın önemli olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı doğru siyasetin tarafıdır. Yanlışta ittifak olmaz. Zillette birlik olmaz, zilletin geleceği olmaz, hiçbir insanımıza hayrı dokunmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar Cumhur İttifakı'nı durduramayacaklar." dedi.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirilen Alparslan Türkeş Bulvarı açılışında konuşan Büyükataman, 15 Temmuz'un, Türkiye'nin bekasının nasıl kuşatma altına alındığını çok net bir şekilde gösterdiğini söyledi.

Terörün bir beka sorunu olduğunu ifade eden Büyükataman, "Terör bir beka sorunudur, aksini iddia edenler terör sevicileri, terörist iş birlikçileri, vatana kasteden ihanet lobileridir. Güney sınırlarımız boyunca sahneye sürülen karanlık oyun, bekamızın mahvına hizmet eden zalim ve zulmet nitelikli emperyalist kurgu ve kumpastır. Akdeniz'de ve Ege'de aleyhimize olacak şekilde gittikçe derinleşen husumet ve hukuksuzluk sarmalından kaynaklanan ilave tehditler ise vicdan sahibi her vatan evladını şüphesiz rahatsız etmektedir." diye konuştu.