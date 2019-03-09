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"Cumhur İttifakı'nı durduramayacaklar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 19:07 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: - "Cumhur İttifakı doğru siyasetin tarafıdır. Yanlışta ittifak olmaz. Zillette birlik olmaz, zilletin geleceği olmaz, hiçbir insanımıza hayrı dokunmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar Cumhur İttifakı'nı durduramayacaklar"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhur İttifakı'nın önemli olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı doğru siyasetin tarafıdır. Yanlışta ittifak olmaz. Zillette birlik olmaz, zilletin geleceği olmaz, hiçbir insanımıza hayrı dokunmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar Cumhur İttifakı'nı durduramayacaklar." dedi.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirilen Alparslan Türkeş Bulvarı açılışında konuşan Büyükataman, 15 Temmuz'un, Türkiye'nin bekasının nasıl kuşatma altına alındığını çok net bir şekilde gösterdiğini söyledi.

Terörün bir beka sorunu olduğunu ifade eden Büyükataman, "Terör bir beka sorunudur, aksini iddia edenler terör sevicileri, terörist iş birlikçileri, vatana kasteden ihanet lobileridir. Güney sınırlarımız boyunca sahneye sürülen karanlık oyun, bekamızın mahvına hizmet eden zalim ve zulmet nitelikli emperyalist kurgu ve kumpastır. Akdeniz'de ve Ege'de aleyhimize olacak şekilde gittikçe derinleşen husumet ve hukuksuzluk sarmalından kaynaklanan ilave tehditler ise vicdan sahibi her vatan evladını şüphesiz rahatsız etmektedir." diye konuştu.

Büyükataman; ekonomik saldırılar, etnik ve mezhebi provokasyonlar, milli güvenliğe yönelik her türlü tehdit ve komplonun, milli beka için risk olduğunu anlatarak, "'31 Mart seçimleri bir beka seçimidir' diyoruz, hop oturup hop kalkıyorlar. '31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin bekayla ne ilgisi var' diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kuyusunu kazanların, kazdıkları kuyuya düşmekten kurtulamayacaklarını ifade eden Büyükataman, şöyle konuştu:

"Bekayı koltuk olarak görenler, terör örgütlerine koltuk çıkan, siyasi ömürleri incele incele kısalmış olan sorumsuz ve şuursuzlardır.
Bekayı hafife alanlar, 'Kürdistan'da kazanıp batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyen mazbatalı teröristlere ne zaman itiraz edeceklerdir?
Bekaya gülüp geçen çapsızlar, 'Kürdistan'da kayyumun el koyduğu belediyeleri geri alacağız' masalı okuyan terörün siyasi uzantılarına nereye kadar sessiz kalacaklardır?
Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmak azmindedir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlendirmek iradesindedir. Cumhur İttifakı doğru siyasetin tarafıdır.
Yanlışta ittifak olmaz.
Zillette birlik olmaz, zilletin geleceği olmaz, hiçbir insanımıza hayrı dokunmaz.
Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhur İttifakı'nı durduramayacaklar."

Açılışta, MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu da birer konuşma yaptı.

Programa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, Cumhur İttifakı'nın Bursa ilçe adaylarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman

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