"Cumhur İttifakı'nı milletin bekası için kurduk"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı'nı milletin bekası, devletin geleceği için güçlü yarınlar için ve hedeflerimize ulaşmak için devlet, millet olarak kurulduğunu biliyorsunuz değil mi? Karşıda PKK'nın içinde olduğu ittifaka destek verir misiniz?" dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş ilçesinde yaptırılan Ağullu Otobüs Terminali'nin açılış töreninde, her bölgeye ulaşımın çok önemli olduğunu söyledi.

Bölge yolları için Finike'den Kaş Kalkan'a kadar viyadüklerle, tünellerle yeni yol yapacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, Kalkan'dan Elmalı'ya giden yolu da inşa edeceklerini bildirdi.

Batı Antalya'ya verdikleri havaalanı sözünü yerine getireceklerini ifade eden Çavuşoğlu, 5 milyon yolcu kapasiteli havaalanını 2021'de gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Vali Münir Karaloğlu da Kaş'ın batı Antalya'nın incisi, sakin şehir olduğunu belirterek, kentin denizi kirlenmesin, havası bozulmasın arzusunda olduklarını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise ilçenin özlediği hizmetlerden birinin açılışını yaptıklarını, 2014-2019 yılları arasında Kaş'a en güzel hizmetleri verdiklerini dile getirdi.