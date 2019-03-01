"Cumhur İttifakı'nı milli duruşun nişanesi olarak görüyoruz"

EDİRNE (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhur İttifakı'nın sadece bir seçim ittifakı olmadığını, milli şahlanış, milli diriliş, milli mutabakat ve milli duruş nişanesi olduğunu söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Aksu, MHP Edirne İl Başkanlığı ziyaretinde, seçimlere bir ay kaldığını hatırlattı.

Türkiye'nin önemli bir aşamadan geçtiğini belirten Aksu, seçimleri yeni hükümet sisteminin inşası ve sürdürülebilir kılınması bakımından son viraj olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Cumhur İttifakı adayının Edirne'de zafer kazanacağına inandığını dile getiren Aksu, şöyle konuştu:

"Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her yerde Cumhur İttfakı'nın ruhuna uygun olarak seçim çalışmalarımızı yapıyoruz. Cumhur İttifakına sonuna kadar bağlı kalacağız. Çünkü Cumhur İttifakı'nı sadece bir seçim ittifakı değil bir milli diriliş, milli şahlanış, milli mutabakat ve milli duruşun nişanesi olarak görüyoruz.

Cumhur İttifakı'nı Türkiye'nin istiklal içerisinde istikbale taşınmasının teminatı olarak görüyoruz. O nedenle önemsiyoruz. Bu seçimleri de bu bakış açısıyla değerlendiriyoruz."