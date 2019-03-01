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"Cumhur İttifakı'nı milli duruşun nişanesi olarak görüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu: - "Cumhur İttifakı'nı sadece bir seçim ittifakı değil bir milli diriliş, milli şahlanış, milli mutabakat ve milli duruşun nişanesi olarak görüyoruz"

EDİRNE (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhur İttifakı'nın sadece bir seçim ittifakı olmadığını, milli şahlanış, milli diriliş, milli mutabakat ve milli duruş nişanesi olduğunu söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Aksu, MHP Edirne İl Başkanlığı ziyaretinde, seçimlere bir ay kaldığını hatırlattı.

Türkiye'nin önemli bir aşamadan geçtiğini belirten Aksu, seçimleri yeni hükümet sisteminin inşası ve sürdürülebilir kılınması bakımından son viraj olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Cumhur İttifakı adayının Edirne'de zafer kazanacağına inandığını dile getiren Aksu, şöyle konuştu:

"Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her yerde Cumhur İttfakı'nın ruhuna uygun olarak seçim çalışmalarımızı yapıyoruz. Cumhur İttifakına sonuna kadar bağlı kalacağız. Çünkü Cumhur İttifakı'nı sadece bir seçim ittifakı değil bir milli diriliş, milli şahlanış, milli mutabakat ve milli duruşun nişanesi olarak görüyoruz.

Cumhur İttifakı'nı Türkiye'nin istiklal içerisinde istikbale taşınmasının teminatı olarak görüyoruz. O nedenle önemsiyoruz. Bu seçimleri de bu bakış açısıyla değerlendiriyoruz."

Seçimlerin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanacağını aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Bu seçimlerin Cumhur İttifakı'nın yeni bir zaferiyle neticeleneceğine inanıyoruz. Trakya'da ve Türkiye'nin her yerinde 31 Mart'ı inşallah Cumhur İttifakı'nın yeni bir zaferiyle bitirmiş olacağız. Sayın Genel Başkanımızın açıklamaları var. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı değildir.

'Belediye mi, beka mı?' dediğiniz zaman bizim için öncelik bekadır, 'on kere, on bin kere bekadır' diyor genel başkanımız. Dolayısıyla meseleye bu zaviyeden bakmak lazım."

Ziyarette, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu ve partililer yer aldı.

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