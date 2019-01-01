HABER

"Cumhur ittifakı'nı muzaffer kılacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.01.2019 15:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: -"Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankara'mızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız" - "Ankara'da 25 adayımızın 3'ü Cumhur İttifakı'mızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankara'mızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız." dedi.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na gelişinde, salon dışında toplanan kalabalığa seslendi.

Biraz sonra Ankara adaylarını açıklayacaklarını bildiren Erdoğan, "Ankara'da 25 adayımızın 3'ü Cumhur İttifakı'mızın gereği MHP'den, diğerleri partimizden." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankara'mızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Buna hazırız değil mi? Bakın biz başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Herhangi bir ilçeden belediye başkan adayı değil, 5 dönem Kayseri Büyükşehiri yönetmiş olan bir belediye başkanı. Daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış bir milletvekilimiz. Yani o günden bugüne hayatı tamamıyla şehircilikle, çevrecilikle, belediyecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık. Şimdi tabii ben hanımlardan söz almak istiyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Biliyorsunuz kale içerden fethedilir. Siz bu işte kararlı olduğunuz zaman, bu kale düşer. Var mıyız buna? Beyler, var mıyız buna?"

Seçimlere 3 ay kaldığına işaret eden Erdoğan, 2019'un tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimize illetleri dokundurtmayacağız. Bu devletimizi daha güçlü kılacağız. Başkentimizi daha güzel yapacağız. Bunu ancak iktidarla uyum içerisinde olan bir belediye gerçekleştirir. Onun için de bu yolda bunu başaracağız." dedi.

Dışardaki kalabalığı salona davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisi de tanıtım toplantısı için salona geçti.

- "Ben değil, biz kültürüyle Ankara'yı yöneteceğiz"

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mehmet Özhaseki de otobüs üstünde yaptığı konuşmada, "Ankara'da hep birlikte, gece gündüz demeden sizlerle çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız." dedi.

Ulaşmadık bir tek kişi kalmayacağını dile getiren Özhaseki, "İnşallah Büyükşehir Belediye başkanı olduktan sonra 'ben' değil, 'biz' kültürüyle Ankara'yı yöneteceğiz, güzel hizmetler yapacağız." diye konuştu.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Devlet Bahçeli, 71 yaşındaDevlet Bahçeli, 71 yaşında
BBP Lideri Destici: Kendi adaylarımızla seçime giriyoruzBBP Lideri Destici: Kendi adaylarımızla seçime giriyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

O Ses Türkiye'de Nefes krizi! Görüntüleri sildirdi

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aday tanıtım toplantında açıklamalar

Erdoğan'dan aday tanıtım toplantısında açıklamalar

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB eski Başkanı Sözen'e 'çöp' yanıtı

Erdoğan'dan 'çöp' yanıtı! 'Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.