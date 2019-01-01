"Cumhur ittifakı'nı muzaffer kılacağız"

"Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankara'mızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Buna hazırız değil mi? Bakın biz başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Herhangi bir ilçeden belediye başkan adayı değil, 5 dönem Kayseri Büyükşehiri yönetmiş olan bir belediye başkanı. Daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış bir milletvekilimiz. Yani o günden bugüne hayatı tamamıyla şehircilikle, çevrecilikle, belediyecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık. Şimdi tabii ben hanımlardan söz almak istiyorum. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Biliyorsunuz kale içerden fethedilir. Siz bu işte kararlı olduğunuz zaman, bu kale düşer. Var mıyız buna? Beyler, var mıyız buna?"

Erdoğan, şöyle devam etti:

Seçimlere 3 ay kaldığına işaret eden Erdoğan, 2019'un tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimize illetleri dokundurtmayacağız. Bu devletimizi daha güçlü kılacağız. Başkentimizi daha güzel yapacağız. Bunu ancak iktidarla uyum içerisinde olan bir belediye gerçekleştirir. Onun için de bu yolda bunu başaracağız." dedi.

Dışardaki kalabalığı salona davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisi de tanıtım toplantısı için salona geçti.

- "Ben değil, biz kültürüyle Ankara'yı yöneteceğiz"

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mehmet Özhaseki de otobüs üstünde yaptığı konuşmada, "Ankara'da hep birlikte, gece gündüz demeden sizlerle çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız." dedi.

Ulaşmadık bir tek kişi kalmayacağını dile getiren Özhaseki, "İnşallah Büyükşehir Belediye başkanı olduktan sonra 'ben' değil, 'biz' kültürüyle Ankara'yı yöneteceğiz, güzel hizmetler yapacağız." diye konuştu.

