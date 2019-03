"Cumhur İttifakı'nı Türkiye'yi kalkındırmak için kurduk"

" Cumhur İttifakı'nı kururken sadece hükümet sistemini değiştirmek için değil tüm Türkiye'yi kalkındırmak için kurduk. Yerel seçimde de gücümüzü o nedenle birleştirdik. İzmir'de de böyle. İttifakın bir başka amacı da ülkeyi hedeflerine ulaştırmak. Devletimizin, milletimizin bekası için kurulmuştur. Bugün karşı karşıya kaldığımız tehditlerin, zorlukların farkındasınız. O yüzden biz milletimizin, devletimizin bekası için Türkiye'yi gelecek hedeflerine ulaştırmak, karşılaştığımız zorlukları kolayca açmak için gücümüzü birleştirdik. İttifakın içinde vatanını, milletini seven, Türkiye, bayrak sevdalısı insanlar var. Karşı ittifakın içinde siyasi partilere bir şey söylemiyorum, CHP, İYİ Parti'ye bir şey söylemiyorum. Ama HDP, PKK güdümünde bir parti. Belediye başkanları ne yaptı, devletin gönderdiği parayı? Milletin cebinden çıkan vergileri dağa gönderdiler. İki gün önce Ağrı'daydım. 1,5 yıldır vali kayyumda, neler yapmış neler aynı parayla. Tunceli'de vali kayyum, neler yapmış. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olmuş Tunceli. Paralar terör örgütlerine gitmezse ve güzel harcanırsa çok güzel şeyler yapılıyor."

"Biz bunların üstesinde geliyoruz" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin artık hem masada hem sahada güçlü olduğunu, sahada kazandığını masada kaybetmediğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin özgüveni bulunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu özgüven içinde hareket ediyoruz. Sorunların çözümü için çalışıyoruz. Çok sorun var ama hiç biri kontrolümüz dışında değil. Diklenmeden dik durmayı bugün Türkiye Cumhuriyeti her masada, dünyanın her yerinde kendine güvenerek yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakıyla beraber Türkiye'nin hakkını her yerde savunuruz, savunmaya devam edeceğiz."

-"Patinaj yapmayı bırak, geri kayan bir İzmir var"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise Çavuşoğlu'nun seçim dönemine yoğun işlerine rağmen İzmir'e ikinci defa geldiğini belirterek, İzmir'siz bir Türkiye'nin ne kadar yarım kalacağını bildiği için, memlekete hizmet anlamında gayretin içinde yer almak gibi bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.