"Cumhur İttifakı'nı ülkenin bekası üzerine kurduk"

"Sayın Devlet Bahçeli dedi ki 'Bu ülkenin bekası benim şahsi bekamdan daha önemli'. Biz, Cumhur İttifakı'nı bu ülkenin bekası, birliği ve beraberliği üzerine kurduk. Cumhur ittifakı, Sayın Cumhurbaşkanımızla, liderimizle, Sayın Devlet Bahçeli bir araya geldiler ve kapalı kapılar ardında değil, bir masa etrafında değil, 15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından bu vatanın birliği, dirliği, bayrağı, beraberliği için sokakta can verilerek kuruldu. İnşallah bu birlik ve beraberlik bu kutlu yürüyüş çok daha uzun sürecektir. Şehirlerimizin 2053'ünü, 2071'ini hep birlikte planlayacağız ve bu kutlu birlik ilelebet devam edecektir."

31 Mart'ta Cumhur İttfakı ile seçime gittiklerini hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz, Cumhur İttifakı'nı bu ülkenin bekası, birliği ve beraberliği üzerine kurduk." dedi.

Kurum, bakanlık olarak bugüne kadar Hatay'a 6 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve devam eden yatırım tutarlarının da 876 milyon lira olduğunu dile getirdi.

- 2B arazilerinin satışı

2B arazileri ile ilgili vatandaşların taleplerinin olduğunun altını çizen Kurum, "Vatandaşlarımız diyorlar ki 'Rayiç bedelin üzerinde bir bedelle satış yapılıyor'. Milli Emlak Genel Müdürlüğünde bize bağlı arkadaşlarımıza söyledik, bir komisyon kurmak marifetiyle vatandaşımızın da içinde olduğu, o bölgenin esnafının içinde olduğu bir komisyonla 2B arazilerinin fiyatları belirlenecek ve satışlar komisyonun belirlediği fiyatlar üzerinden vatandaşımıza yapılacak. 81 ile Millet Bahçesi sözümüz var. 81 ilin tamamına Millet Bahçesi yaparak kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde 110 bin metrekarelik araziyi de Millet Bahçesi yapacaklarının müjdesini verdi.

- "Bu kutlu yürüyüş çok önemli bir adım"

Dörtyol ilçesinde bir otelde gerçekleşen vefa yemeğine de katılan Kurum, Cumhur İttifakı'na ilişkin Hatay'da gerçek bir ittifakın ve gönül beraberliğinin yaşandığını dile getirdi.