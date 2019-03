MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AK Partili kardeşlerimizle beraber yürüyoruz. Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele ediyoruz. Ümit ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kardeşlerim bu mücadeleye destek vereceklerdir." dedi.

Bahçeli, partisince Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, mahalli idareler seçimlerine 10 gün kala Tokat'ın huzurunda olduklarını, Tokat'ın ve Türk milletinin iftiharı olan Gazi Osman Paşa'yı ve bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitleri rahmetle, minnetle, hürmetle yad ettiklerini söyledi.

On gün sonra yapılacak seçimin "tarihi" olduğunu ifade eden Bahçeli, Tokatlılara hitaben, sözlerine şöyle devam etti:

"On gün sonra Tokat'ın kaderini, Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğiz. Mühürlü kalplere, rehinli vicdanlara, hacizli zihniyetlere Tokat'ın haykırışını duyurmanızı istiyorum. 31 Mart'ta sandığa gidecek misiniz? 31 Mart'ta Tokat'a sahip çıkacak mısınız? 31 Mart'ta milli bekamızın yaşamasına destek olacak mısınız? 31 Mart gelip çattığında bu defa Milliyetçi Hareket Partisi'ni seçecek misiniz? Tokatlı her zaman kendisine yakışanı yapmıştır. Tokatlı her zaman doğrunun ve hakkaniyetin yanında durmuştur. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine birbirinden değerli adaylarımızla katılacağız. Tokat'ın yükselişi için gövdemizi taşın altına koyacağız. Söz verdik çok çalışacağız. Üretken belediyecilik vizyonumuzla Tokat'ı hak ettiği, layık olduğu muhkem ve muteber seviyelere çıkaracağız. Yapacağız, başaracağız, Tokat'ı bütünüyle bağrımıza basacağız."