Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi

"İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ve Gazi Meclisimizin her biri birer istiklal kahramanı olan ilk mebuslarını selamlıyorum." diyen Erdoğan, Ankara'dan İzmir'e yürüyen kurtuluşun mücahitlerine, Cumhuriyetin emanet edildiği gençlere, 15 Temmuz destanının baş şehri olan Ankara'nın bütün ilçelerine, köylerine, yiğit seğmenlerine selam gönderdi.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'liler ve Cumhur İttifakı'na destek olan, hangi partiye mensup olursa olsun ülkesinin ve milletinin bekası için yanlarında yer alan, 2023 hedeflerine ulaşılması için gayret gösteren, büyük ve güçlü Türkiye hedefine yürekten inanan herkesi selamladığını belirtti.

Ankara'daki güzel manzaranın, gönül birliğinin dalga dalga, ışık ışık tüm Türkiye'ye yayıldığına olan inancını dile getiren Erdoğan, "Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi korusun." dedi.

- "Ankara, 'Biz 31 Mart'a hazırız' diyor"

Hipodrom'daki katılımı sorduğunu belirten Erdoğan, "Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum. 450 bin. Bu bir şeyi gösteriyor. Ne diyor Ankara 'Biz 31 Mart'a hazırız' diyor." ifadelerini kullandı.

Seçime 8 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, partililerden kapı kapı dolaşarak çalışmalarını istedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son virajdayız. İnşallah 31 Mart'ın akşamında Ankara'yı sizler taçlandıracaksınız. AK Parti'li kardeşlerim kendi içinde birlik beraberlik, MHP'li kardeşlerim kendi içinde birlik beraberlik ve her ikisi Cumhur İttifakı olarak bir ve beraber. İnşallah kendi aralarında oy kaybına fırsat vermeden sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Rabb'im ülkemizin tökezlemesini, milletimizin zayıf düşmesini bekleyenlere fırsat vermesin. Rabb'im Orta Asya'dan Afrika'ya, Kafkaslar'dan Balkanlar'a kadar koskoca bir coğrafyanın da ümidi olan ülkemizi muhafaza ve muzaffer eylesin. Rabb'im bu topraklarda bize hep rabiamızı en yüksek sesle söyleyebilmeyi nasip etsin."