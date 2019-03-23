AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili "sahte senet" iddialarına değinerek, "O işten 600 bin dolar alacak senin ne maharetin var? Ne bu 600 bin dolarlık iş? Doğru dürüst cevap ver. Çok kirli bir ilişki var burada." dedi.

Özhaseki, Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom'da gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde yaptığı konuşmada, Çevre Şehircilik Bakanlığı döneminde, terör örgütü PKK'nın zarar verdiği 30 bin evi bir yıl içerisinde yaptırdıklarını belirtti.

Ankara için hazırladıkları projelere değinen Özhaseki, "Mimar, mühendis, psikolog ve kültür sanat danışmanlarıyla çalıştık. 11 ana başlıkta 111 ciddi proje hazırladık. Ayrıca 25 ilçemizde, gerek merkez gerekse biraz daha kenarda kalan taşra ilçelerimizde 5 bine yakın projeyle sizlerin huzurundayız." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Ankara için aday olan diğer isimlerin projelerinin olmadığını, seçim kampanyası sürecinin bu yönüyle hayal ettiği gibi yürümediğini belirterek, proje üretmeyi "öz güven ve insanlara duyulan bir saygı olarak" nitelendirdi.