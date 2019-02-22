HABER

Cumhur İttifakı’nın Dikili adayının adaylığı düşürüldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 18:38 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan adayı Buğra Akın’ın adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan adayı Buğra Akın’ın adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. MHP İl Başkanı Şahin, Akın’ın ertelenmiş bir cezası bulunduğu için böyle bir karar alındığını ve konuyu avukatlarla beraber inceleyeceklerini söyledi.

AK Parti ve MHP’nin İzmir’de yaptığı ittifak çerçevesinde Dikili MHP’ye bırakılmış ve MHP’den Buğra Akın’ın aday gösterilmişti. Ancak Akın’ın adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, konuyla ilgili inceleme için Dikili’ye gittiğini belirterek, “İlçe Seçim Kurulu böyle bir karar almış biz de konuyu inceleyip gerekli prosedürü uygulayacağız. Karara itiraz edeceğiz. Zaten bir sorun olmadığı gözüküyor” dedi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Avcılar'da hastane inşaatında sökülen ağaçlar, okul bahçesine diktirildiAvcılar'da hastane inşaatında sökülen ağaçlar, okul bahçesine diktirildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "31 Mart’ta sandığa gittiğimizde dedelerimizin, evlatlarımızın cephede yaptığının bir benzerini yapacağız"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "31 Mart’ta sandığa gittiğimizde dedelerimizin, evlatlarımızın cephede yaptığının bir benzerini yapacağız"

En Çok Okunan Haberler

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

Yeni Meclis Başkanı kim olacak? AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.